Motel em Anchieta escondia drogas e plantação de maconha

Uma mulher de 21 anos e dois homens, de 29 e 48 anos, foram presos durante uma operação que encontrou drogas, uma plantação de maconha e materiais ligados ao tráfico em dois endereços de Anchieta, na quinta-feira (16).

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As equipes cumpriram mandados de busca e apreensão em um motel às margens da ES-060, próximo ao trevo de Ubu, e em uma residência na comunidade de Goembê, na zona rural do município.

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A ação reuniu policiais militares, agentes da Guarda Municipal de Anchieta e equipes do serviço de inteligência. Cães farejadores também participaram das buscas.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

No motel, os agentes encontraram tabletes e porções de maconha, haxixe, balanças de precisão e materiais usados para preparar e embalar entorpecentes.

Parte da droga estava escondida em um compartimento na cabeceira da cama de uma das suítes.

Em outro quarto, as equipes localizaram mais porções de maconha e haxixe, uma balança, R$ 96 em dinheiro e um caderno com anotações que, segundo a ocorrência, apresentavam características de controle da venda de drogas.

Nos fundos do estabelecimento, foram encontradas aproximadamente 22 mudas de maconha plantadas em vasos.

Ainda conforme a Polícia Militar, um dos presos afirmou que comercializava entorpecentes havia cerca de um ano, inclusive pelas redes sociais e no próprio estabelecimento.

Cão farejador encontra skank em residência

Ao mesmo tempo, outra equipe realizava buscas em uma casa na comunidade de Goembê.

Com o auxílio de um cão farejador, os agentes encontraram uma grande porção de skank e duas balanças de precisão próximo a um frigobar, na parte inferior do imóvel.

No andar superior, em cima de um guarda-roupa, foram localizados cinco tabletes de maconha e outros cinco grandes pacotes de skank.

Uma caminhonete apontada como utilizada nas atividades investigadas também foi apreendida e encaminhada a um pátio credenciado.

Os três presos e todo o material recolhido foram levados à Delegacia Regional de Guarapari. O caso continuará sendo investigado.