Motociclista atingido por carro na Ilha da Luz morre no hospital
Sineone Souza Buti da Silva morreu pouco depois de dar entrada no hospital. A motorista e o outro motociclista seguem internados.
Um dos motociclistas atingidos por um carro na região da Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, morreu pouco depois de ser levado ao hospital, na manhã desta sexta-feira (17). A vítima foi identificada como Sineone Souza Buti da Silva.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O acidente aconteceu no trevo que dá acesso ao bairro Vila Rica e ao Centro. Segundo as informações iniciais, uma motorista passou mal ao volante, perdeu o controle do veículo e atingiu duas motocicletas.
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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram os dois motociclistas e a condutora. Os três foram encaminhados para unidades hospitalares da região.
Sineone não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada no hospital. A motorista e o outro motociclista permanecem hospitalizados.
Até a última atualização desta reportagem, não havia informações detalhadas sobre o estado de saúde dos dois sobreviventes.
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