Amigos organizam manifestação pacífica em memória de Sineone, vítima de grave acidente em Cachoeiro
Concentração será realizada às 16h30, na Antiga Estação, localizada na Linha Vermelha.
Motoboys, mototaxistas e amigos de Sineone Souza Buti da Silva estão organizando uma manifestação pacífica em memória do jovem que morreu após ser atingido por um veículo na manhã desta sexta-feira (17), no bairro Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A concentração acontecerá na Antiga Estação, localizada na Linha Vermelha, em Cachoeiro. O encontro está marcado para as 16h30.
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Os organizadores reforçam que a manifestação deve ocorrer de maneira organizada e respeitosa. A orientação é para que os participantes não utilizem escapamentos barulhentos e não façam o chamado corte de giro.
O grupo também pede que os condutores utilizem as buzinas apenas quando necessário. A proposta é promover um ato pacífico, com respeito aos demais motoristas, motociclistas e moradores da região.
Amigos de Sineone, motoboys, mototaxistas e apoiadores da categoria estão convidados a participar da caminhada e prestar apoio à mobilização.
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