Segurança

Amigos organizam manifestação pacífica em memória de Sineone, vítima de grave acidente em Cachoeiro

Concentração será realizada às 16h30, na Antiga Estação, localizada na Linha Vermelha.

Manifestação por motoboy morto em acidente em cachoeiro
Foto: Arquivo Pessoal - Montagem aquinotícias.com

Motoboys, mototaxistas e amigos de Sineone Souza Buti da Silva estão organizando uma manifestação pacífica em memória do jovem que morreu após ser atingido por um veículo na manhã desta sexta-feira (17), no bairro Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim.

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A concentração acontecerá na Antiga Estação, localizada na Linha Vermelha, em Cachoeiro. O encontro está marcado para as 16h30.

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Os organizadores reforçam que a manifestação deve ocorrer de maneira organizada e respeitosa. A orientação é para que os participantes não utilizem escapamentos barulhentos e não façam o chamado corte de giro.

O grupo também pede que os condutores utilizem as buzinas apenas quando necessário. A proposta é promover um ato pacífico, com respeito aos demais motoristas, motociclistas e moradores da região.

Amigos de Sineone, motoboys, mototaxistas e apoiadores da categoria estão convidados a participar da caminhada e prestar apoio à mobilização.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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