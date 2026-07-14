Motorista sem CNH foge da PRF com carro roubado e acaba preso em Cachoeiro
Fiat Cronos roubado no Rio de Janeiro foi localizado após fugir de fiscalização na BR-101, em Cachoeiro. Ocupantes foram detidos.
Um Fiat Cronos com registro de roubo no Rio de Janeiro foi localizado após fugir de uma fiscalização da Polícia Rodoviaria Federal (PRF), na BR-101, em Cachoeiro de Itapemirim. A abordagem ocorreu por volta das 17h30 desta segunda-feira (13), no bairro Vila Rica.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A ação reuniu equipes da PRF, da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal. Os agentes localizaram o automóvel depois que o motorista deixou o ponto de fiscalização.
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Ainda segundo a PRF, durante a inspeção, as equipes identificaram sinais de abrasão e regravação no chassi. A consulta revelou que o veículo original tinha uma restrição de roubo registrada em 23 de março deste ano, na cidade do Rio de Janeiro.
O condutor não possuía habilitação. Ele e os passageiros afirmaram desconhecer as irregularidades e disseram que o carro havia sido emprestado.
Diante da suspeita dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, os ocupantes foram detidos. O grupo e o automóvel seguiram para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde o caso ficou sob responsabilidade da Polícia Civil.
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