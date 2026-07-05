MPES celebra 135 anos de atuação em defesa da Justiça e dos direitos da sociedade capixaba
Ministério Público do Espírito Santo comemora 135 anos de história, destacando avanços institucionais, inovação tecnológica e atuação na defesa dos direitos da população.
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) celebra 135 anos de atuação reafirmando seu compromisso com a defesa da Justiça, da cidadania e dos direitos da sociedade capixaba. Ao longo de mais de um século, a instituição ampliou sua presença no Estado, conquistou autonomia constitucional, modernizou seus serviços e consolidou seu papel como uma das principais defensoras dos direitos coletivos e individuais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A trajetória do MPES tem origem em 4 de julho de 1891, com a instalação do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, prevista na Constituição Estadual daquele ano e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 95/1891. Na época, embora o Ministério Público ainda não fosse formalmente estruturado como instituição independente, suas atribuições já eram exercidas pelos cargos de Procurador da Justiça, Soberania e Fazenda do Estado e pelos Promotores de Justiça.
Evolução institucional
Ao longo dos anos, o Ministério Público passou por profundas transformações. Um dos principais marcos ocorreu com a Constituição Federal de 1988, que garantiu autonomia administrativa, financeira e funcional ao MP, fortalecendo sua independência e ampliando sua capacidade de atuação em defesa da sociedade.
Desde então, o MPES expandiu sua estrutura para todas as regiões do Espírito Santo e fortaleceu sua atuação em áreas como:
- infância e juventude;
- meio ambiente;
- patrimônio público;
- educação;
- saúde;
- segurança pública;
- defesa do consumidor;
- direitos humanos.
Entre os avanços institucionais também estão a realização do primeiro concurso público para ingresso na carreira, a criação da Corregedoria-Geral, do Conselho Superior e do Colégio de Procuradores de Justiça, além da ampliação das unidades ministeriais em todo o Estado.
Memorial preserva a história da instituição
A história do Ministério Público capixaba é preservada pelo Memorial do MPES, que reúne documentos, registros e informações sobre os principais acontecimentos da instituição desde sua criação.
O acervo resgata a evolução do órgão e sua contribuição para o fortalecimento da Justiça no Espírito Santo.
Inovação e transformação digital
Nos últimos anos, o MPES também intensificou investimentos em inovação tecnológica. Entre as iniciativas está o Programa AMPL.IA, que incorpora soluções de inteligência artificial para dar mais eficiência à atuação ministerial.
Além disso, a instituição ampliou os canais digitais de atendimento ao cidadão e fortaleceu ações de enfrentamento à corrupção, promoção dos direitos humanos e modernização dos serviços prestados à população.
Compromisso com as próximas gerações
O procurador-geral de Justiça, Francisco Martínez Berdeal, destacou que os 135 anos do MPES representam o trabalho construído por diferentes gerações de membros e servidores da instituição.
“Existe um orgulho de pertencer a essa instituição. É esse orgulho e esse propósito que nos motivam a fazer um trabalho de excelência para a sociedade. Precisamos homenagear todos aqueles que construíram essa história e também aqueles que continuarão essa missão no futuro”, afirmou.
Ao celebrar seus 135 anos, o Ministério Público do Espírito Santo reafirma seu compromisso de atuar na defesa da ordem jurídica, dos direitos fundamentais e do interesse público, mantendo o cidadão como foco de sua missão institucional.
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