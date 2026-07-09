MPES entrega bicicletas do Projeto Pedalando Juntos em Cachoeiro

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) realiza, na próxima sexta-feira (10), a Solenidade de Entrega das Bicicletas do Projeto Pedalando Juntos. O evento acontecerá às 13h30, no auditório da Promotoria de Justiça de Cachoeiro de Itapemirim. A iniciativa é do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CAIJ), do Núcleo de Proteção aos Direitos da Juventude (NEJU) e do Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal (GETEP).

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O Projeto Pedalando Juntos consiste na destinação de bicicletas apreendidas em procedimentos judiciais e sem possibilidade legal de restituição, que são recuperadas por pessoas privadas de liberdade no âmbito do projeto Pedalando Pela Liberdade, desenvolvido pelo GETEP. Após a reforma, as bicicletas são entregues a adolescentes e jovens beneficiários da iniciativa.

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Além de ampliar o acesso à mobilidade urbana sustentável, o projeto busca incentivar práticas de convivência comunitária e promover o acesso ao lazer. A iniciativa também contribui para a ressocialização das pessoas privadas de liberdade envolvidas na recuperação das bicicletas.

A solenidade de entrega das bicicletas em Cachoeiro de Itapemirim marca mais uma etapa do Projeto Pedalando Juntos, ampliando o alcance da iniciativa para a região sul capixaba e ressaltando o compromisso do Ministério Público com ações inovadoras no meio social.

Solenidade de Entrega das Bicicletas do Projeto Pedalando Juntos