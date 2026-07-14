Mulher é presa ao receber dinheiro falso pelos Correios em Cariacica

Uma encomenda com cédulas falsas escondidas dentro de uma apostila levou à prisão de uma mulher em Cariacica. A ação ocorreu nesta segunda-feira (13) e contou com o apoio dos Correios.

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Segundo a Polícia Federal, a suspeita foi abordada no momento em que recebeu o envelope enviado por via postal. Durante a verificação do conteúdo, os agentes encontraram as notas falsas.

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A mulher foi conduzida à Superintendência Regional da Polícia Federal no Espírito Santo. No local, os policiais formalizaram a prisão em flagrante e a apreensão das cédulas. A suspeita permanece à disposição da Justiça.