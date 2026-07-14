Mulher é presa ao receber dinheiro falso pelos Correios em Cariacica
Polícia Federal prende mulher que recebeu cédulas falsas escondidas dentro de uma apostila enviada pelos Correios em Cariacica.
Uma encomenda com cédulas falsas escondidas dentro de uma apostila levou à prisão de uma mulher em Cariacica. A ação ocorreu nesta segunda-feira (13) e contou com o apoio dos Correios.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo a Polícia Federal, a suspeita foi abordada no momento em que recebeu o envelope enviado por via postal. Durante a verificação do conteúdo, os agentes encontraram as notas falsas.
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A mulher foi conduzida à Superintendência Regional da Polícia Federal no Espírito Santo. No local, os policiais formalizaram a prisão em flagrante e a apreensão das cédulas. A suspeita permanece à disposição da Justiça.
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