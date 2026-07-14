Segurança

Mulher é presa ao receber dinheiro falso pelos Correios em Cariacica

Polícia Federal prende mulher que recebeu cédulas falsas escondidas dentro de uma apostila enviada pelos Correios em Cariacica.

Foto: Divulgação/Polícia Federal

Uma encomenda com cédulas falsas escondidas dentro de uma apostila levou à prisão de uma mulher em Cariacica. A ação ocorreu nesta segunda-feira (13) e contou com o apoio dos Correios.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo a Polícia Federal, a suspeita foi abordada no momento em que recebeu o envelope enviado por via postal. Durante a verificação do conteúdo, os agentes encontraram as notas falsas.

Leia mais: Motorista bêbado é preso após provocar acidente em Cachoeiro

A mulher foi conduzida à Superintendência Regional da Polícia Federal no Espírito Santo. No local, os policiais formalizaram a prisão em flagrante e a apreensão das cédulas. A suspeita permanece à disposição da Justiça.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

CorreiosDinheiroPolícia Federal

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por