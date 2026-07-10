Mulher fica ferida em acidente entre carro e moto em Domingos Martins

Uma mulher ficou ferida após uma colisão envolvendo um carro e uma moto na BR-262, em Pedra Azul, distrito de Domingos Martins, nesta quinta-feira (9), na região Serrana do Espírito Santo.

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O acidente aconteceu no km 90 da rodovia. Segundo as primeiras informações, a vítima seguia consciente após a batida.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar atendimento à mulher ferida.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente nem sobre o estado de saúde atualizado da vítima. Novas informações poderão ser divulgadas após a chegada das equipes de atendimento ao local.