Mulher passa mal ao volante e atinge motociclistas em trevo de Cachoeiro

Uma motorista passou mal ao volante e atingiu dois motociclistas na região da Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O acidente aconteceu no trevo que dá acesso ao bairro Vila Rica e ao Centro. Segundo as informações iniciais, a condutora perdeu o controle do veículo após sofrer um mal-estar.

Leia mais: Adolescente de 16 anos causa acidente ao dirigir Hilux em Cachoeiro

Os dois motociclistas e a motorista receberam atendimento de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, os três foram encaminhados para hospitais da região.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o estado de saúde das vítimas.