Segurança

Mulher passa mal ao volante e atinge motociclistas em trevo de Cachoeiro

Motorista passou mal ao volante e atingiu dois motociclistas no trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro. Três pessoas foram socorridas.

Foto: Divulgação

Uma motorista passou mal ao volante e atingiu dois motociclistas na região da Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim.

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O acidente aconteceu no trevo que dá acesso ao bairro Vila Rica e ao Centro. Segundo as informações iniciais, a condutora perdeu o controle do veículo após sofrer um mal-estar.

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Os dois motociclistas e a motorista receberam atendimento de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, os três foram encaminhados para hospitais da região.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o estado de saúde das vítimas.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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