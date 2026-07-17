Mulher passa mal ao volante e atinge motociclistas em trevo de Cachoeiro
Motorista passou mal ao volante e atingiu dois motociclistas no trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro. Três pessoas foram socorridas.
Uma motorista passou mal ao volante e atingiu dois motociclistas na região da Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O acidente aconteceu no trevo que dá acesso ao bairro Vila Rica e ao Centro. Segundo as informações iniciais, a condutora perdeu o controle do veículo após sofrer um mal-estar.
Leia mais: Adolescente de 16 anos causa acidente ao dirigir Hilux em Cachoeiro
Os dois motociclistas e a motorista receberam atendimento de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, os três foram encaminhados para hospitais da região.
Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o estado de saúde das vítimas.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726