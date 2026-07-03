Mulheres ganham área exclusiva no portal ES.GOV para cuidar da saúde

Saúde feminina agora cabe na palma da mão. O Portal ES.GOV, plataforma de serviços digitais do governo do Estado, acaba de lançar a Área da Mulher, um espaço dedicado exclusivamente a serviços e informações voltados para a população feminina. A primeira funcionalidade em operação é uma ferramenta de acompanhamento do ciclo menstrual, que permite que as mulheres registrem e monitorem sua saúde reprodutiva de forma segura e acessível.

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A iniciativa representa um avanço significativo na personalização dos serviços públicos digitais e reforça o compromisso do Espírito Santo com a saúde e o empoderamento feminino. Segundo Débora Cotrin, servidora da Secretaria do Governo (SEG) e representante do Portal na equipe Ambiental e Social do programa ES+ Inteligente, a funcionalidade foi desenvolvida com foco na experiência do usuário.

“O Portal ES.GOV atua como centralizador: a cidadã acessa o site ou aplicativo, faz login via Gov.br e, automaticamente, aparece um ícone denominado Área da Mulher no carrossel. Ao clicar, ela acessa a tela para cadastrar seu ciclo menstrual”, explicou Débora.

Como funciona

O acesso é simples e intuitivo. Mulheres que fazem login no site portal.es.gov.br ou no App ES.GOV com CPF feminino encontram a Área da Mulher já disponível na interface. Não é necessário buscar em menus complexos ou navegar por várias abas – a plataforma identifica automaticamente o perfil e oferece o serviço de forma personalizada.

A ferramenta de acompanhamento funciona como um calendário digital onde a usuária registra informações sobre seu ciclo menstrual. Os dados são armazenados de forma segura e podem ser consultados a qualquer momento, oferecendo um histórico completo para melhor compreensão da saúde reprodutiva.

Os benefícios vão além da simples conveniência de ter um calendário no celular. A iniciativa está alinhada à Cartilha 2025 do Governo do Estado e busca oferecer acesso e orientação, com informações acessíveis sobre autocuidado e serviços disponíveis para mulheres; e empoderamento, a partir do conhecimento sobre direitos e serviços específicos da condição feminina, permitindo que as mulheres sejam mais ativas na própria saúde.

“O propósito mais amplo está alinhado à Política Nacional: atenção primária, identificação precoce e integração com rede de saúde mental e proteção à violência contra a mulher”, destacou Débora Cotrin.

Impacto esperado na saúde pública

O lançamento da Área da Mulher ocorre em um momento estratégico. Em 2025, o Congresso Nacional aprovou leis que reforçam a atenção à saúde feminina: mamografia no SUS a partir dos 40 anos, cirurgia reparadora de mama e estratégia para mulheres alcoolistas no SUS.

Com a expansão da Área da Mulher no Portal, o Governo do Estado pretende publicar jornadas digitais sobre esses temas, gerando impactos concretos como aumento da cobertura de exames preventivos, diagnóstico precoce de condições de saúde e geração de dados para melhor gestão de políticas públicas de saúde.

“A partir do momento que o Portal passar a publicar jornadas digitais para esses temas, o impacto esperado é aumentar cobertura de exames, diagnóstico precoce e geração de dados anonimizados para gestão”, afirmou Débora Cotrin.

A Área da Mulher não é um projeto isolado. A SEG já está em diálogo com outras secretarias para implementar novos serviços relacionados à saúde, direitos e políticas públicas voltadas para mulheres.

Segurança e privacidade em primeiro lugar

Dados de saúde são informações sensíveis. Por isso, o Portal ES.GOV implementou rigorosos protocolos de proteção, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e com o Decreto nº 4922-R/2021, que institui a Política Estadual de Proteção de Dados.

As garantias incluem base legal explícita (os dados são coletados com fundamento no artigo 11 da LGPD, para execução de políticas públicas de saúde), vedação de uso econômico, transparência (a cidadã sabe exatamente quais dados serão compartilhados, por quê e por quanto tempo) e segurança técnica (o Portal utiliza apenas cookies primários e de sessão, exclusivamente para funcionamento e segurança”.

O ES + Inteligente

O primeiro pilar do ES+ Inteligente é o Portal es.gov.br, gerenciado pela Secretaria de Estado do Governo (SEG). Operacional há pouco mais de um ano, a plataforma já centraliza mais de 700 serviços públicos em um único endereço digital. O diferencial é a Lia, uma inteligência artificial que conversa com o usuário, por voz ou texto, para ajudá-lo a encontrar exatamente o que precisa. Não é um chatbot genérico. É um assistente que entende contexto.

Antes, o cidadão precisava navegar por 58 sites governamentais diferentes. Em breve, um único login resolverá tudo. O cardápio de serviços é variado: acompanhamento de boletim escolar para alunos da rede estadual, agendamento de doação de sangue no Hemoes, emissão de boletos de multas de trânsito, licenciamento veicular e IPVA – tudo sem sair de casa.

A plataforma não é estática. Novas funcionalidades são adicionadas continuamente e o governo está contratando uma fábrica de software para desenvolver as APIs necessárias e migrar o restante das secretarias estaduais para o portal unificado.

O segundo componente do programa é o Centro Integrado de Defesa Social (Cides), sob responsabilidade da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). A ideia é reunir em um único espaço todas as forças de segurança e resposta a emergências do Estado – polícias Civil, Militar, Penal e Científica, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Samu, Guardas Municipais, entre outros, todos operando de forma integrada, compartilhando informações em tempo real.

O Cides será construído na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, mas a infraestrutura tecnológica já está em operação. O Cerco Inteligente e os totens de videomonitoramento já processam entre 2 e 2,5 milhões de imagens diariamente. Essa rede de câmaras faz leitura de placas veiculares e reconhecimento facial em rodovias e divisas municipais. Há câmeras corporais nos policiais militares e câmeras em terminais e ônibus do Transcol. Drones fornecem inteligência em operações policiais. Tudo conectado, tudo falando a mesma língua.

Para que tudo isso funcione sem interrupções – desde os acessos exponenciais ao Portal até o processamento contínuo de milhões de imagens do Cerco Inteligente –, o Prodest irá construir um segundo Datacenter, que ficará localizado em Carapina, na Serra. O novo investimento não é apenas sobre velocidade. É sobre alta disponibilidade e redundância de dados.

Os investimentos já começaram a sair do papel. O Estado adquiriu computadores de alto desempenho para integrar inteligência artificial aos serviços públicos. A implantação deve começar no segundo semestre.