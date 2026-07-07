Cidades

Muqui alerta população sobre efeitos do El Niño

Município reforça cuidados com o uso da água, áreas verdes e proteção de animais

O Município de Muqui, por meio da Defesa Civil Municipal, reforçou a importância da prevenção diante dos efeitos do fenômeno El Niño, que podem causar estiagem prolongada, altas temperaturas, chuvas fortes, ventos intensos, alagamentos e deslizamentos.

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A população foi orientada a acompanhar atualizações oficiais sobre a situação climática e seguir recomendações de órgãos como INMET, Incaper, Cemaden e ANA.

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Em períodos de estiagem, a prefeitura alerta para o uso consciente da água, preservação de nascentes e áreas verdes, e cuidado com queimadas. Durante chuvas intensas, é recomendado evitar áreas alagadas, manter documentos e medicamentos em local seguro, e seguir orientações de segurança.

O setor agrícola também deve planejar o uso da água, proteger os animais e acompanhar as instruções dos órgãos competentes.

Em caso de situação de risco, a população pode acionar a Defesa Civil Municipal pelo telefone (28) 99943-0550 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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