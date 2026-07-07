Cidades

Marataízes realiza mutirão de serviços com atendimentos e orientações

Evento reúne ações de cuidado com a saúde, cidadania e qualidade de vida para a comunidade

processo seletivo
Foto: Freepik

A Prefeitura de Marataízes promeve, na próxima quinta-feira (9) o 7º Mutirão de Serviços da Cidade no bairro Jacarandá a partir das 8h, oferecendo uma série de atendimentos gratuitos à comunidade.

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O evento, chamado Marataízes em Ação, reunirá serviços voltados à saúde, cidadania, documentação, trabalho e qualidade de vida.

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Entre as ações disponíveis estão:

✅ Vacinação e exames (glicemia, pressão arterial, testes rápidos)
✅ Avaliação odontológica e orientações de saúde
✅ Atendimento de demandas dos moradores
✅ Emissão de documentos (identidade, carteirinhas)
✅ Vagas de emprego, menor aprendiz e cursos de qualificação
✅ Atendimento técnico e protocolos gerais
✅ Ações de limpeza urbana e combate ao mosquito da dengue
✅ Auriculoterapia (técnica de equilíbrio físico e emocional)

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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