Mutirão de ultrassonografia atende pacientes neste sábado em Vila Velha

Pacientes de Vila Velha que aguardam por exames de ultrassonografia serão atendidos neste sábado (4), durante um mutirão promovido pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Vila Velha. Ao todo, serão realizados 630 exames de imagem na clínica Multimagem Vitória, das 8h às 18h, para usuários previamente agendados pelas unidades de saúde.

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O objetivo da ação é acelerar os diagnósticos, reduzir o tempo de espera e ampliar o acesso da população a exames especializados. Nesta etapa, serão contempladas ultrassonografias de abdômen total, mamas, articulações, vias urinárias e transvaginal.

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Os mutirões fazem parte de uma estratégia permanente da Secretaria Municipal de Saúde para zerar as filas de espera. Realizadas principalmente aos sábados, as ações buscam facilitar o atendimento de quem tem dificuldade de comparecer às clínicas durante os dias úteis. Em 2026 foram disponibilizadas cerca de mil ultrassonografias por meio da iniciativa.

A ultrassonografia é um recurso essencial para diagnosticar doenças precocemente e acompanhar condições de saúde, garantindo que os tratamentos comecem de forma rápida e no momento certo.

Alerta sobre as faltas

Para a efetividade da ação, é fundamental que os pacientes agendados não faltem ao exame. O agendamento é feito com horário definido justamente para garantir um fluxo organizado e sem tumultos.

Serviço

Mutirão de ultrassonografia