O que a Federação União Progressista diz após encontro de Ricardo Ferraço com o PSD?

Após reunião entre o governador Ricardo Ferraço e o presidente estadual do PSD, Renzo Vasconcelos, o presidente estadual da Federação União Progressista no Espírito Santo, deputado federal Da Vitória, se manifestou a respeito das negociações em torno da composição da chapa majoritária para as eleições de 2026.

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O PSD abriu diálogo com o grupo governista após o grupo do ex-prefeito e pré-candidato ao Governo do Estado, Lorenzo Pazolini, ao qual havia declarado apoio, se aproximar do PL.

A legenda agora busca espaço em outros grupos para abrigar a primeira-dama de Colatina, Lívia Vasconcelos, em uma vaga de vice-governadora e/ou Sérgio Meneguelli em uma vaga para o Senado Federal.

Nesse contexto, para que haja algum avanço nas negociações entre o PSD e Ricardo Ferraço, é necessária a participação direta da Federação União Progressista, que tem a prerrogativa de indicar o cargo de vice-governador na chapa majoritária do grupo.

Entretanto, em entrevista ao site da Agência Congresso, Da Vitória afirmou que a federação não vai abrir mão da indicação para a vice-governadoria.

Ele também defendeu que a construção da aliança com o PSD não seja negociada apenas com foco na disputa por essas duas vagas na chapa majoritária.