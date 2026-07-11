O que a previsão do tempo diz para o fim de semana no Espírito Santo? Confira

O fim de semana será de tempo firme em todo o Espírito Santo, mas quem sair cedo de casa ainda vai sentir o frio. A previsão do Climatempo indica manhãs com temperaturas mais baixas, principalmente nas cidades serranas, enquanto o sol aparece e faz os termômetros subirem ao longo da tarde. A boa notícia é que não há previsão de chuva.

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O tempo estável é resultado da atuação de um sistema de alta pressão, que impede a formação de nuvens de chuva e mantém o céu com poucas nuvens na maior parte do Estado. Com isso, o sábado (11) e o domingo (12) serão ideais para passeios, viagens e atividades ao ar livre.

Na Grande Vitória e no Sul capixaba, incluindo Cachoeiro de Itapemirim, o dia começa com clima mais ameno, mas o sol predomina e garante uma tarde agradável. As temperaturas variam entre 15°C e 28°C.

Já nas regiões serranas, o frio continua marcando presença nas primeiras horas da manhã, antes da elevação gradual da temperatura, entre 12°C a 19°C.

No Norte e Noroeste do Espírito Santo, o cenário também será de céu aberto, calor durante a tarde e tempo seco. A tendência é que a estabilidade continue nos próximos dias, mantendo o Estado sem previsão de chuva e com condições favoráveis para aproveitar o fim de semana. A temperatura mínima prevista é de 19°C e a máxima de 23°C.