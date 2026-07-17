Cidades

Obra altera trânsito e itinerário de ônibus em Cachoeiro

Rua Anacleto Ramos será totalmente interditada a partir das 7h nesta sexta-feira (17) e no sábado (18); linha 030 terá o itinerário alterado.

Interdição na Rua Anacleto Ramos
Foto: Reprodução/Internet

A Rua Anacleto Ramos, no bairro Ferroviários, em Cachoeiro de Itapemirim, será totalmente interditada nesta sexta-feira (17) e no sábado (18). O bloqueio começa às 7h.

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A Secretaria Municipal de Obras dará continuidade aos serviços de recapeamento asfáltico no entorno do Hospital Evangélico.

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Segundo a prefeitura, a intervenção busca melhorar as condições de circulação e ampliar a segurança de motoristas, pedestres e usuários do transporte coletivo.

Durante a interdição, a linha 030, que atende o trajeto Nossa Senhora da Penha–Centro, terá o itinerário modificado nos dois sentidos.

Os ônibus passarão pela Rua Deodoro da Fonseca, com acesso pela subida da antiga Delegacia. A mudança permanecerá válida até a liberação da Rua Anacleto Ramos.

Ambulâncias poderão passar pelo trecho

A prefeitura informou que poderá liberar meia pista para a passagem de ambulâncias e outros veículos de emergência sempre que houver necessidade.

Motoristas e passageiros do transporte coletivo devem ficar atentos à sinalização e às alterações temporárias no trânsito.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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