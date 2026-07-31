Oficina gratuita ensina empreendedores a usar IA nos negócios
A oficina “IA para Pequenos Negócios” acontecerá das 18h às 22h, na Escola Minervina da Silva Araújo.
Na próxima quinta (6), empreendedores de Bom Jesus do Norte poderão participar de uma oficina gratuita sobre Inteligência Artificial. A atividade integra a programação da Semana do MEI 2026.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A oficina “IA para Pequenos Negócios” acontecerá das 18h às 22h, na Escola Minervina da Silva Araújo. A unidade fica na rua Ataulfo Virgílio Lobo, no Centro do município.
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Durante o encontro, os participantes aprenderão como utilizar ferramentas de IA no dia a dia dos negócios. A proposta é mostrar formas de simplificar tarefas, otimizar processos e economizar tempo.
Além disso, a capacitação também abordará o uso da tecnologia para aumentar a produtividade e impulsionar resultados. A oficina também apresentará possibilidades para criar novas oportunidades de crescimento.
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