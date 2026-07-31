Oficina gratuita ensina empreendedores a usar IA nos negócios

Na próxima quinta (6), empreendedores de Bom Jesus do Norte poderão participar de uma oficina gratuita sobre Inteligência Artificial. A atividade integra a programação da Semana do MEI 2026.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A oficina “IA para Pequenos Negócios” acontecerá das 18h às 22h, na Escola Minervina da Silva Araújo. A unidade fica na rua Ataulfo Virgílio Lobo, no Centro do município.

Leia também: Itapemirim anuncia entrega mensal de cestas básicas a famílias unipessoais

Durante o encontro, os participantes aprenderão como utilizar ferramentas de IA no dia a dia dos negócios. A proposta é mostrar formas de simplificar tarefas, otimizar processos e economizar tempo.

Além disso, a capacitação também abordará o uso da tecnologia para aumentar a produtividade e impulsionar resultados. A oficina também apresentará possibilidades para criar novas oportunidades de crescimento.