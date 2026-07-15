Operação apreende drogas, munições e mais de R$ 12 mil em Cachoeiro
Três suspeitos foram presos após a Polícia Militar encontrar haxixe, crack, munições e materiais usados para preparar entorpecentes.
Uma operação da Polícia Militar terminou com três suspeitos presos e uma grande quantidade de drogas apreendida na terça-feira (14), na Rua Antônio dos Santos, no bairro Nossa Senhora Aparecida.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Durante o patrulhamento, os policiais receberam informações de que uma residência estaria sendo utilizada para preparar, fracionar e embalar entorpecentes destinados ao tráfico.
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As equipes seguiram até o endereço indicado e localizaram parte do material. Durante a abordagem, um dos envolvidos informou aos militares que mantinha munições em outra residência.
Os policiais deram continuidade às diligências e foram até o segundo imóvel, onde encontraram o restante dos materiais ilícitos.
Mais de um quilo de haxixe apreendido
Segundo a Polícia Militar, a operação resultou na apreensão de 1,140 quilo de haxixe, 75 gramas de crack e 30 munições de calibre .40.
As equipes também recolheram uma balança de precisão, quatro celulares, um cinto de guarnição e materiais utilizados para preparar e embalar drogas.
Além dos entorpecentes e das munições, os policiais encontraram R$ 12.130 em dinheiro. Os três detidos e todo o material apreendido foram encaminhados para os procedimentos legais.
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