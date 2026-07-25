Operação fiscaliza 350 veículos e aplica 148 multas em Cachoeiro

Uma operação integrada de trânsito fiscalizou 350 veículos na noite deste sábado (25), em Cachoeiro de Itapemirim. A ação ocorreu na Avenida Beira Rio e resultou na emissão de 148 autos de infração.

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Policiais militares do 9º Batalhão atuaram com equipes do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES).

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A Operação Trânsito Seguro teve como objetivo reforçar a fiscalização, combater irregularidades e retirar de circulação condutores que representassem riscos para os demais usuários das vias.

Fiscalização realizou testes de alcoolemia

Durante a operação, as equipes abordaram automóveis, motocicletas e veículos utilizados no transporte por aplicativo.

Os agentes realizaram 180 testes passivos de alcoolemia. A fiscalização também registrou 26 recusas ao teste do etilômetro.

Além das 148 autuações, as equipes removeram cinco veículos e recolheram documentos conforme as medidas previstas na legislação de trânsito.

Equipes de Vitória reforçaram a operação

Dez policiais militares do BPTran viajaram de Vitória para reforçar o trabalho em Cachoeiro. Nove agentes do Detran-ES também participaram da mobilização.

A atuação conjunta ampliou a presença das equipes na Avenida Beira Rio e fortaleceu a fiscalização durante o período noturno.

O comandante do 9º Batalhão, tenente-coronel Nério Pereira da Silva Filho, afirmou que a integração entre os órgãos busca promover mais segurança e preservar vidas no trânsito.

Segundo o comandante, novas ações devem continuar nas ruas do município. Ele também destacou a importância da conscientização dos motoristas e do cumprimento das normas de circulação.

A operação integra as medidas de prevenção às infrações e aos acidentes de trânsito em Cachoeiro de Itapemirim.