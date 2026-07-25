ES registra 333 crimes sexuais contra crianças nos primeiros seis meses de 2026

O Espírito Santo contabilizou 333 registros de crimes contra a dignidade sexual no primeiro semestre de 2026.

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Os dados constam no painel do Observatório Estadual da Segurança Pública, vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, e foram obtidos pelo AQUINOTICIAS.COM.

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Os números revelam um cenário que ainda exige atenção. No recorte apresentado pelo painel, todos os registros envolvem vítimas incluídas na faixa etária de até 14 anos.

Maio teve o maior número de registros

O número de ocorrências variou ao longo dos primeiros seis meses de 2026. Janeiro registrou 68 casos. Em fevereiro, o total caiu para 45. Março teve 65 ocorrências, enquanto abril contabilizou 46.

Maio apresentou o maior número do semestre, com 72 registros. Junho teve o menor resultado, com 37. No mesmo período de 2025, maio e junho também concentraram números elevados. Foram 102 registros em maio e 93 em junho.

Janeiro foi o único mês de 2026 que apresentou resultado superior ao registrado no ano anterior. O total passou de 63 para 68 ocorrências.

Meninas representam 65,5% dos registros

As vítimas do sexo feminino aparecem em 218 registros, o equivalente a 65,5% do total analisado.

O painel também apresenta 69 ocorrências envolvendo vítimas do sexo masculino. Em outros 45 registros, a informação sobre o sexo não foi identificada.

Entre as idades apresentadas, as crianças de 11 anos aparecem com o maior número de registros, somando 51 ocorrências. Em seguida estão as vítimas de 3 anos, com 47 registros. Crianças de 10 anos aparecem em 39 ocorrências, enquanto as de 9 anos somam 36.

Residências concentram maioria das ocorrências

Dos 333 registros, 216 ocorreram em ambientes residenciais. O número corresponde a 64,9% do total.

As vias públicas aparecem em 30 ocorrências. Outros tipos de locais também somam 30 registros, enquanto hospitais aparecem em 17.

O dado reforça que grande parte dessas ocorrências acontece em ambientes privados, fora da visibilidade de pessoas que poderiam identificar ou interromper a violência.

Estupro de vulnerável lidera registros

O estupro de vulnerável representa a principal classificação apresentada pelo painel. Foram 208 registros, equivalentes a aproximadamente 62,5% do total.

A categoria identificada como crime contra a dignidade sexual aparece em seguida, com 84 ocorrências.

O levantamento também aponta 19 registros de estupro, sete de outros crimes contra os costumes, seis de assédio sexual e cinco de importunação sexual.

O painel contabiliza ainda três tentativas de estupro e um registro de corrupção de menores.