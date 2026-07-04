Pecuária leiteira, tecnologia e clima marcam o último dia de simpósio de agricultura em Guaçuí

O terceiro e último dia do Prointec – Agricultura in Foco | Edição Expo Caparaó acontece neste sábado (4), no Centro de Eventos de Guaçuí, reunindo produtores rurais, técnicos, pesquisadores e estudantes para uma programação voltada ao fortalecimento da pecuária leiteira.

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A agenda destaca temas ligados ao aumento da produtividade, à inovação no campo e aos desafios climáticos enfrentados pelo agronegócio capixaba.

A médica-veterinária Michele Ricieri Bastos ministra a palestra “Manejo Reprodutivo e Melhoramento na Pecuária de Leite”, abordando estratégias para elevar a eficiência reprodutiva e a qualidade genética dos rebanhos. Em seguida, Iyan da Silva Spoladore apresenta a palestra “Sucessão Familiar: Um Caso de Sucesso na Pecuária Leiteira”, compartilhando experiências sobre a continuidade da atividade rural entre gerações.

Na sequência, a professora Madela conduz a palestra “Bem-Estar e Tecnologia na Pecuária Leiteira do Caparaó”, destacando a importância da inovação e do manejo adequado para melhorar a produtividade e a qualidade de vida dos animais.

Encerrando a programação técnica, o meteorologista Ivaniel Fôro aborda o tema “El Niño 2026/2027: Riscos para o Agro Capixaba”, analisando os possíveis impactos do fenômeno climático sobre a produção agrícola no Espírito Santo.