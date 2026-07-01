Pecuária: tecnologia e gestão ajudam nova geração na sucessão familiar

A sucessão familiar na pecuária de leite exige o equilíbrio entre o legado e a modernização. O tema será abordado no PROINTEC Agricultura in Foco | Edição Expo Caparaó – Simpósio Café com Leite, que acontece entre os dias 2, 3 e 4 de julho, no Centro de Eventos de Guaçuí. Faça sua inscrição clicando aqui.

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Entre os palestrantes está Iyan da Silva Spoladore, técnico agrícola e técnico em agronegócio. Também é Produtor de Leite e Técnico responsável pela captação de leite da Cooperativa de Laticínios Selita. A palestra está marcada para o dia 4 de julho às 9h20.

“A gestão da propriedade é algo que deve ser levado a sério. Saber os nossos custos, onde a gente está, aonde a gente quer chegar e qual o ponto de equilíbrio. Então a gestão hoje ela é fundamental para a atividade dar seguimento”, explica o palestrante.

Desafios na sucessão familiar

A sucessão familiar no campo vai muito além da transferência da propriedade entre gerações. Para garantir a continuidade dos negócios rurais é necessário adotar práticas de gestão capazes de tornar a atividade mais eficiente, sustentável e rentável. O controle financeiro, o planejamento estratégico e a profissionalização da administração são considerados fatores essenciais.

“Um dos grandes desafios que nós enxergamos foi que atividade precisava ser profissionalizada. Precisávamos ter os custos na mão, saber qual é a margem da atividade, e isso foi um desafio muito grande, manter ter tudo anotado”, disse o palestrante.

Questionamento geracional e resistência em meio a tecnologia

A introdução de novas tecnologias no meio rural costuma representar um dos momentos mais delicados do processo de sucessão familiar. Embora a inovação seja apontada como um caminho para aumentar a produtividade, reduzir custos e tornar a gestão mais eficiente, a adoção dessas ferramentas nem sempre acontece sem resistência.

Iyan destaca “Quando eu levei novas tecnologias para a propriedade, teve um certo desconforto sim, por quê? É custo. Então tudo aquilo que te traz e te tira da sua zona de conforto, causa desconforto e dúvida”, destacou.

Quando foi inserida a tecnologia na propriedade, meu pai teve uma resistência. Mas hoje ele percebe como as tecnologias têm nos ajudado a estar com níveis desejados de faturamento com esforço reduzido. A tecnologia nos permite ter uma vida mais tranquila com um pouco mais de conforto à família”, concluiu.

O PROINTEC Agricultura in Foco | Edição Expo Caparaó – Simpósio Café com Leite tem sido desenvolvido em parceria com o Incaper, a Secretaria Municipal de Agricultura, Governo do Estado do Espírito Santo, FAPES, SENAR, Sindicato Rural de Guaçuí, SEBRAE, Instituto de Inovação e Empreendedorismo do Espírito Santo, aquinoticias.com, MCI, INOVAPOP.

Confira a programação completa:

Dia 2 – Quinta-feira

8h – Credenciamento e recepção dos participantes

9h – Avaliação do desempenho de clones de Coffea canephora em regiões montanhosas

Palestrante: João Felipe de Brites Senra (Incaper)

Descrição: Doutor em Genética e Melhoramento de Plantas e Mestre em Produção Vegetal pela UFES. Atua como Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural e pesquisador pelo Incaper na Fazenda Experimental Bananal do Norte (Cachoeiro de Itapemirim), com foco na variabilidade genética do conilon e mitigação de mudanças climáticas.

9h40 – Tecnologias para implantação e manejo de lavouras de café conilon

Palestrante: Wescley Henrique Marion (Incaper)

Descrição: Técnico em Agropecuária, Zootecnia e Tecnólogo em Gestão de Agronegócio. É Técnico em Desenvolvimento Rural no Incaper e atua com cafeicultura (arábica e conilon), pecuária, fruticultura e extensão rural.

10h30 – Mesa Redonda: Diálogo com produtores

Participantes: Sebastião Borges e Edimar Carvalho.

11h30 – Intervalo para almoço

13h – Abertura oficial

13h30 – Um histórico dos trabalhos realizados pela SEMAG

Palestrante: Julinho Tererê (Julio Maria Heitor)

14h20 – As Transformações e Financiamento ao Agronegócio Brasileiro

Palestrante: Octaciano Neto

Descrição: Produtor rural, especialista em inteligência de mercado e sócio da ZERA. Atua na estruturação de soluções de capital para o agronegócio brasileiro.

15h10 – Mercado e perspectivas de Café

Palestrante: Thiago Luiz Orletti

Descrição: Empresário e investidor com mais de 20 anos de experiência nos setores de agronegócio, café, logística e irrigação. Presidente da ASSIPES, Secretário da Associação de Cafés Especiais do ES e juiz da Semana Internacional do Café.

16h – Vencendo a declividade: tecnologia e mecanização na cafeicultura de montanha

Palestrante: Michel de Assis e Silva

Descrição: Engenheiro Agrônomo e Mestre em Produção Vegetal. Especialista em assistência técnica, manejo, conservação de solo e mecanização, coordena soluções para eficiência produtiva e sustentabilidade na Gaia Tech Consultoria.

17h – Encerramento e sorteio de brindes.

Dia 3– Sexta-feira

13h – Credenciamento

13h30 – Cafeicultura sustentável

Palestrante: Matheus Fonseca de Souza

Descrição: Engenheiro Agrônomo, mestre em Solos e Nutrição de Plantas e doutor em Produção Vegetal pela UFES. Atua como Agente de Extensão no Incaper, coordenador do CRDR Caparaó e produtor rural.

14h20 – Importância da irrigação na melhoria da qualidade do Café

Palestrante: Fabiano Tristão Alexandre

Descrição: Engenheiro Agrônomo e Doutor em Genética e Melhoramento pela UFES. Atua no Incaper com pesquisa e assistência técnica na cafeicultura, com foco em produtividade e qualidade de bebida.

15h – Tecnologia de secagem de café a gás

Palestrante: Maxwel Assis de Souza

Descrição: Engenheiro Agrícola com especialização em Gestão e Manejo Ambiental. É Agente de Extensão no Incaper e coordenador do Projeto Cafeicultura Sustentável das Regiões Sul e Caparaó.

15h40 – Mesa Redonda: Qualidade, sustentabilidade e secagem a gás

Participantes: Udson Furtado Ferreira, Leandro Dessi e Maxwel Assis de Souza.

16h30 – Encerramento e sorteio de brindes.

Dia 4 – Sábado

8h – Credenciamento

8h30 – Manejo reprodutivo e melhoramento na pecuária de leite

Palestrante: Michele Ricieri Bastos

Descrição: Médica Veterinária (UFES), com mestrado e doutorado em Reprodução Animal/Bovinos (UNESP/Botucatu). É extensionista do Incaper e gerente de pecuária na SEAG.

9h20 – Sucessão familiar: um caso de sucesso na pecuária leiteira

Palestrante: Iyan da Silva Spoladore

Descrição: Técnico agrícola e em agronegócio, atua como produtor de leite e técnico responsável pela captação de leite na cooperativa Selita.

10h – Bem-estar e tecnologia na pecuária leiteira do Caparaó

Palestrante: Professora Madella

Descrição: Aparecida de Fátima Madella de Oliveira é bióloga, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em Ciência Animal. Professora titular do IFES, coordena projetos de pesquisa em bem-estar animal, comportamento e melhoramento genético.

10h40 – El Niño 2026/2027: riscos para o agro capixaba

Palestrante: Ivaniel Fôro Maia

Descrição: Meteorologista e pesquisador do Incaper. Especialista em Gestão Ambiental e Emergências, dedica-se ao estudo da variabilidade climática, mudanças climáticas e recursos hídricos.

12h – Encerramento e sorteio de brindes.

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