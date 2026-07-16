Pecuaristas de Presidente Kennedy receberão apoio durante a estiagem

A Prefeitura de Presidente Kennedy iniciará, no dia 20 de julho, a distribuição de briquetes de capim aos pecuaristas do município.

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A ação busca complementar a alimentação dos rebanhos durante o período de estiagem e reduzir os impactos provocados pela falta de chuvas no campo.

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A entrega começará às 7h, no Galpão de Jaqueira, localizado ao lado da Escola Municipal.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca coordenará a distribuição do produto.

Para retirar os briquetes, será obrigatória a presença do produtor responsável. O beneficiário também deverá assinar o documento de entrega no local.

Segundo a prefeitura, a iniciativa integra as ações de apoio aos produtores rurais e de fortalecimento da produção agropecuária do município.