Pecuaristas de Presidente Kennedy receberão apoio durante a estiagem
Distribuição começa no dia 20 de julho, às 7h, no Galpão de Jaqueira, ao lado da Escola Municipal.
A Prefeitura de Presidente Kennedy iniciará, no dia 20 de julho, a distribuição de briquetes de capim aos pecuaristas do município.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A ação busca complementar a alimentação dos rebanhos durante o período de estiagem e reduzir os impactos provocados pela falta de chuvas no campo.
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A entrega começará às 7h, no Galpão de Jaqueira, localizado ao lado da Escola Municipal.
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca coordenará a distribuição do produto.
Para retirar os briquetes, será obrigatória a presença do produtor responsável. O beneficiário também deverá assinar o documento de entrega no local.
Segundo a prefeitura, a iniciativa integra as ações de apoio aos produtores rurais e de fortalecimento da produção agropecuária do município.
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