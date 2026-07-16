Serviço Ir & Vir em Cachoeiro terá atendimento suspenso; entenda o motivo

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (AGERSA) informam que o atendimento do Serviço de Transporte Especial Ir & Vir estará suspenso neste sábado (18).

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A suspensão ocorrerá exclusivamente nesta data para que todos os colaboradores vinculados à operação do serviço participem do curso “Atendimento ao Cliente e Como Lidar com Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida”, promovido pelo SEST SENAT.

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A capacitação tem como objetivo aprimorar a qualidade do atendimento prestado aos usuários, fortalecer as práticas de acolhimento às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, além de ampliar a segurança operacional e a eficiência do serviço.

O atendimento será retomado normalmente após a conclusão da capacitação.

A AGERSA e a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim agradecem a compreensão dos usuários e reforçam que a iniciativa representa um importante investimento na qualificação das equipes, visando oferecer um serviço cada vez mais humanizado, seguro e eficiente à população.