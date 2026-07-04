Perícia identifica chassi adulterado e leva à prisão de motociclista durante operação no ES

Uma perícia realizada pela Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) durante a Operação Força Pela Vida resultou na identificação de uma motocicleta com o chassi adulterado e na prisão em flagrante do condutor. A ocorrência foi registrada na última sexta-feira (26), durante uma ação integrada de fiscalização de trânsito.

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A operação reuniu equipes do Departamento de Identificação Veicular (DEIV), do Instituto de Criminalística (IC), do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), do Departamento de Operações de Trânsito (DOT) da Serra, da Delegacia de Delitos de Trânsito (DDT) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A motocicleta foi abordada durante uma fiscalização de rotina. Após suspeitas levantadas pelos policiais militares, peritos da Polícia Científica foram acionados para realizar a análise dos sinais identificadores do veículo.

Chassi teve numeração completamente suprimida

Durante a vistoria, os peritos constataram que a área onde deveria estar gravado o número do chassi havia sido totalmente adulterada. Segundo a Polícia Científica, a numeração original foi suprimida e coberta por uma estrutura metálica com características de soldagem, impossibilitando a identificação visual do veículo.

Com a confirmação da fraude, foram produzidos os elementos técnicos que embasaram a apreensão da motocicleta e a prisão em flagrante do motorista pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do Código Penal.

O chefe do Departamento de Identificação Veicular, perito oficial criminal Vitor Simmer, explicou que o exame realizado durante a fiscalização teve caráter preliminar.

“Na operação identificamos elementos suficientes para caracterizar a suspeita de adulteração. Agora, o veículo passará por uma perícia completa, em ambiente controlado, com técnicas específicas para tentar revelar a identificação original”, afirmou.

Segundo o perito, a conclusão do laudo deve ocorrer em cerca de dez dias. No entanto, devido aos danos causados na estrutura metálica do chassi, a recuperação da numeração original é considerada pouco provável.

Condutor alegou desconhecer a adulteração

O motorista informou aos policiais que desconhecia qualquer irregularidade no veículo. A Polícia Científica esclareceu, porém, que sua função é comprovar tecnicamente a adulteração, enquanto a responsabilização criminal dependerá das investigações conduzidas pela Polícia Civil e da análise do Poder Judiciário.

Mil perícias por ano

De acordo com a Polícia Científica, o Departamento de Identificação Veicular realiza, em média, cerca de mil perícias anuais relacionadas à suspeita de adulteração de veículos.

Entre as fraudes mais comuns estão marcas de lixamento, vestígios de soldagem, remarcação ou supressão da numeração do chassi e caracteres incompatíveis com o padrão adotado pelas fabricantes.

Desde 2025, o departamento participa regularmente de operações integradas de fiscalização. A ampliação da presença de peritos nas abordagens permite que as irregularidades sejam identificadas ainda no local, fortalecendo o combate às fraudes veiculares.

Orientação para quem vai comprar veículo usado

A Polícia Científica recomenda que compradores de veículos usados verifiquem toda a documentação, consultem o histórico do automóvel ou motocicleta, desconfiem de preços muito abaixo do mercado e realizem uma vistoria cautelar antes da compra.

Segundo a instituição, muitas adulterações só podem ser detectadas por meio de exames especializados. A medida pode evitar prejuízos financeiros, a perda do veículo e até o envolvimento do comprador em investigações relacionadas a veículos adulterados.