Pesquisa do Procon de Vitória mostra diferença de até 351% nos preços de alimentos

Antes de colocar os produtos no carrinho, fazer uma avaliação dos preços continua sendo a melhor forma de economizar. A pesquisa de Itens de Primeira Necessidade realizada pelo Procon Vitória mostra que, embora produtos importantes da mesa do brasileiro, como o arroz, mantenham trajetória de queda e contribuam para reduzir o custo da cesta, carnes e alguns itens do hortifrúti seguem pressionando o orçamento das famílias.

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O feijão apresentou estabilidade em relação ao mês anterior, mas permanece acima dos menores valores registrados ao longo da série histórica. Já entre estabelecimentos, a maior diferença de preços encontrada foi na banana-prata, que variou 351,76%, podendo ser encontrada entre R$ 1,99 e R$ 8,99, dependendo do local de compra.

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A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 11 de junho, em nove estabelecimentos comerciais distribuídos pelas diferentes regiões administrativas de Vitória. Ao todo, foram pesquisados 65 produtos de alimentação, carnes, padaria, bebidas, frutas e verduras, higiene pessoal, limpeza doméstica e cuidados infantis.

Maiores diferenças

Além da banana-prata, outras grandes diferenças de preços foram verificadas na laranja-pera, com variação de 197,66% (de R$ 2,99 a R$ 8,90), na salsa, com 187,05% (de R$ 1,39 a R$ 3,99), e na cebolinha, com 179,14% (de R$ 1,39 a R$ 3,88). Os números reforçam que uma simples comparação entre estabelecimentos pode representar uma economia significativa no fim da compra.

Comparação maio e junho

Na comparação entre maio e junho, o destaque de alta foi o alho, cujo menor preço subiu 58,68%, passando de R$ 9,39 para R$ 14,90. Em sentido contrário, o talco para bebê apresentou a maior redução do período, com queda de 42,51%, passando de R$ 21,90 para R$ 12,59. Já na comparação com o início do ano, a cenoura foi o item que mais encareceu, acumulando alta de 200,5%, enquanto o apresuntado fatiado registrou redução de 45,65%.

Mesmo período do ano passado

Em relação ao mesmo período do ano passado, a pesquisa mostra que alguns produtos continuam proporcionando alívio ao consumidor. O arroz manteve a tendência de queda, passando de R$ 23,98 no início de 2025 para R$ 15,35 em junho deste ano, enquanto o alho, apesar da alta registrada no último mês, ainda custa praticamente a metade do valor encontrado em junho de 2025. Em contrapartida, produtos como cenoura, carne bovina e frango apresentam aumento de preços em relação aos primeiros meses de 2026, exigindo maior atenção do consumidor.

Custo da cesta básica

Outro dado positivo apontado pela pesquisa é a redução no custo total da cesta de itens de primeira necessidade, que caiu de R$ 745,86 em maio para R$ 723,55 em junho. Com isso, o comprometimento do salário-mínimo para a compra dos 65 itens pesquisados passou de 46,01% para 44,64%, representando um pequeno alívio no orçamento das famílias.

Informações que ajudam a população

Para o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, a pesquisa reforça o compromisso da Prefeitura de Vitória em oferecer informações que ajudam a população a consumir de forma mais consciente.

“Mais do que apresentar números, esse levantamento é um serviço de utilidade pública. Quando o consumidor conhece as diferenças de preços e acompanha o comportamento do mercado, ele consegue planejar melhor as compras, economizar e fazer escolhas mais conscientes para proteger o orçamento da família”, destacou.

O gerente do Procon Vitória, Breno Panetto, destaca que os resultados demonstram a importância de pesquisar antes de comprar.

“Mesmo em um cenário de redução no custo total da cesta, encontramos diferenças muito expressivas entre estabelecimentos para um mesmo produto. Em alguns casos, a economia pode chegar a várias vezes o valor do item. Por isso, a orientação do Procon é que o consumidor compare preços, avalie promoções com atenção e planeje suas compras antes de sair de casa”, reforça.