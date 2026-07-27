PF combate segurança privada clandestina no Espírito Santo

A Polícia Federal interrompeu, na sexta-feira (24), a atuação de uma empresa que prestava serviços de segurança privada sem autorização durante um evento em São Gabriel da Palha, no Espírito Santo.

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A irregularidade foi identificada durante uma ação de fiscalização voltada ao combate à prestação clandestina desse tipo de serviço.

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Segundo a Polícia Federal, a empresa não possuía a autorização exigida para atuar na área de segurança privada. A atividade, portanto, ocorria em desacordo com a legislação brasileira.

Diante da situação, os agentes aplicaram uma autuação administrativa e emitiram um Auto de Paralisação. A medida determinou a interrupção imediata dos serviços de segurança prestados pela empresa no evento.