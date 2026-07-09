PL e Republicanos juntos no ES? Veja o resultado da reunião entre cúpula dos partidos em Brasília
PL e Republicanos discutiram o cenário político e uma possível coligação para as eleições de 2026 durante reunião realizada em Brasília nesta quarta-feira (8).
O Partido Liberal (PL) e o Republicanos deram mais um passo nas articulações para uma possível coligação nas eleições de 2026. A aproximação entre as duas siglas foi confirmada após uma reunião realizada nesta quarta-feira (8), em Brasília, que reuniu lideranças nacionais e estaduais dos dois partidos para discutir o cenário político e os próximos movimentos eleitorais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Participaram do encontro, pelo PL, o presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, o senador Magno Malta, a vice-presidente estadual Maguinha Malta, a presidente do PL Mulher no Espírito Santo, Karla Malta, e o deputado federal Gilvan. Representando o Republicanos estiveram o presidente nacional da sigla, deputado federal Marcos Pereira, e o presidente estadual do partido, Erick Musso.
Informações de bastidores apontam que na avaliação do senador Magno Malta, o Republicanos e o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), apontado como candidato ao Governo do Espírito Santo, precisam compartilhar essas bandeiras para que o PL oficialize apoio à candidatura.
Temas como a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro e críticas às decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) fazem parte das discussões.
Em nota oficial divulgada após a reunião, o PL do Espírito Santo informou que o encontro teve como objetivo discutir pautas relacionadas às eleições e ao cenário político nacional, além de promover o alinhamento entre as lideranças para os próximos passos. O partido destacou ainda que novas reuniões deverão ser realizadas nas próximas semanas.
Nota oficial
O Partido Liberal do Espírito Santo (PL-ES) informa que lideranças nacionais e estaduais do PL e do Republicanos participaram, nesta quarta-feira (8), em Brasília, de uma reunião para tratar de pautas relacionadas às eleições e ao cenário político nacional.
O encontro contou com a presença do deputado federal Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos; Valdemar Costa Neto, presidente nacional do Partido Liberal; senador Rogério Marinho; senador Magno Malta; Erick Musso, presidente do Republicanos no Espírito Santo; Maguinha Malta, vice-presidente do PL-ES; Karla Malta, presidente do PL Mulher-ES; e o deputado federal Gilvan.
A reunião foi marcada por um diálogo produtivo entre as lideranças, com troca de ideias, avaliação do cenário político e alinhamentos para os próximos passos. Novos encontros deverão ser realizados.
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