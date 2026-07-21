Podemos abre temporada de convenções no ES e oficializa apoio a Ricardo Ferraço para governador

O Podemos abriu oficialmente a temporada de convenções partidárias para as eleições de 2026 no Espírito Santo. A sigla homologou 42 candidaturas para as disputas proporcionais,, sendo 11 para deputado federal e 31 para deputado estadual.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Durante o encontro, a legenda também confirmou apoio às candidaturas de Ricardo Ferraço (MDB) para o Governo do Estado, além de Renato Casagrande (PSB) e Rose de Freitas (MDB) para o Senado Federal.

O Podemos foi o primeiro partido capixaba a realizar convenção dentro do calendário eleitoral, que segue até o dia 5 de agosto.

Além das homologações, o partido apresentou quatro nomes para disputar a indicação a vaga de vice-governador na chapa encabeçada por Ricardo Ferraço. Foram colocados à disposição da coligação o ex-comandante da Polícia Militar do Espírito Santo, Coronel Douglas Caus, a Capitã Estéfane, Renzo Mendes e o jornalista Philipe Lemos.

A definição do candidato a vice ficará a cargo da comissão executiva do partido e dependerá das negociações com os demais partidos da coligação ao longo do período de convenções.