Podemos abre temporada de convenções no ES e oficializa apoio a Ricardo Ferraço para governador
O Podemos foi o primeiro partido capixaba a realizar convenção dentro do calendário eleitoral, que segue até o dia 5 de agosto.
O Podemos abriu oficialmente a temporada de convenções partidárias para as eleições de 2026 no Espírito Santo. A sigla homologou 42 candidaturas para as disputas proporcionais,, sendo 11 para deputado federal e 31 para deputado estadual.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Durante o encontro, a legenda também confirmou apoio às candidaturas de Ricardo Ferraço (MDB) para o Governo do Estado, além de Renato Casagrande (PSB) e Rose de Freitas (MDB) para o Senado Federal.
O Podemos foi o primeiro partido capixaba a realizar convenção dentro do calendário eleitoral, que segue até o dia 5 de agosto.
Além das homologações, o partido apresentou quatro nomes para disputar a indicação a vaga de vice-governador na chapa encabeçada por Ricardo Ferraço. Foram colocados à disposição da coligação o ex-comandante da Polícia Militar do Espírito Santo, Coronel Douglas Caus, a Capitã Estéfane, Renzo Mendes e o jornalista Philipe Lemos.
A definição do candidato a vice ficará a cargo da comissão executiva do partido e dependerá das negociações com os demais partidos da coligação ao longo do período de convenções.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726