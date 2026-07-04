Polícia Civil prende apontado líder do PCV no ES e apreende dinheiro e relógio de luxo

Após cerca de um ano de investigação, a Polícia Civil do Espírito Santo prendeu, na tarde da última quinta-feira (3), um homem apontado como líder da organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV) no município de Aracruz, no Norte do Estado. Segundo as investigações, o grupo mantém ligação direta com o Comando Vermelho (CV), do Rio de Janeiro.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A operação foi realizada pela Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Aracruz, que cumpriu um mandado de prisão temporária e mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao investigado.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações reuniram indícios de que o suspeito atuava no tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro, agiotagem, porte ilegal e comércio clandestino de armas de fogo.

As apurações também apontam que ele era responsável por negociar armamentos de grosso calibre, incluindo fuzis, destinados ao abastecimento da organização criminosa.

Durante a investigação, os policiais monitoraram continuamente três imóveis ligados ao suspeito, entre eles um apartamento de alto padrão. Após acompanhar o veículo utilizado pelo investigado, a equipe realizou a abordagem em via pública e cumpriu o mandado de prisão.

Dinheiro, cheque e relógio de luxo foram apreendidos

Na abordagem, os policiais apreenderam R$ 17.097 em dinheiro, um cheque de R$ 17.880 emitido em nome de terceiros, além de 24 dólares e dez pesos argentinos.

Em seguida, durante o cumprimento dos mandados de busca, com apoio do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Norte, foram encontrados dois celulares, um relógio de luxo, um colete balístico e outros materiais considerados importantes para o avanço das investigações.

Segundo o delegado titular da Denarc de Aracruz, Vicente Pellegrino Neto, a investigação também identificou indícios de ocultação de patrimônio.

“As apurações demonstraram que o suspeito utilizava veículos de alto valor e residia em um imóvel de alto padrão registrado em nome de terceiros, o que pode indicar mecanismos para ocultação e dissimulação de patrimônio oriundo das atividades criminosas. Também estão sendo analisados outros imóveis em construção, incluindo um sítio de elevado padrão, cuja origem dos recursos será aprofundada”, afirmou.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros integrantes da organização criminosa e rastrear bens que possam ter sido adquiridos com recursos provenientes das atividades ilícitas.

Após os procedimentos legais, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.