Polícia Civil prende suspeito de matar mãe e filha a golpes de facão na Serra

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) prendeu, nesta segunda-feira (18), o homem de 34 anos suspeito de assassinar mãe e filha a golpes de facão no bairro Residencial Centro da Serra, no município da Serra. O crime, que chocou moradores da região, ocorreu na madrugada de sábado (16), e teve como vítimas Michele Germano de Sales, de 40 anos, e Milena de Paula Silva Germano Sales, de 24.

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O suspeito, que trabalha como ajudante de pedreiro, foi localizado após diligências da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), no bairro Jardim Limoeiro, também na Serra.

Em coletiva de imprensa, o delegado-geral da Polícia Civil, Jordano Bruno, destacou a rápida atuação das equipes responsáveis pela investigação.

“Essa ocorrência deixou todos nós extremamente sensibilizados pela barbaridade cometida. Desde o primeiro momento, nossas equipes trabalharam de forma ininterrupta para localizar e prender o suspeito”, afirmou.

Ele também reforçou que crimes de feminicídio terão prioridade nas investigações.

“A Polícia Civil vai atuar de forma implacável em todos os casos de feminicídio, trabalhando até colocar esses indivíduos na cadeia.”

Prisão ocorreu após denúncia sobre o paradeiro

Segundo a delegada Raffaella Aguiar, titular da DHPM, os policiais passaram todo o fim de semana realizando buscas. Na manhã de segunda-feira, uma informação sobre o possível esconderijo do investigado levou as equipes até Jardim Limoeiro, onde ele foi preso.

Durante o interrogatório, o suspeito afirmou que pretendia procurar um advogado antes de se apresentar à polícia.

Ainda conforme a delegada, ele acreditava que, ao esperar “24 horas”, não poderia mais ser preso.

“Expliquei que não houve apresentação espontânea. Ele foi localizado e preso pela nossa equipe”, disse Raffaella.

Suspeito tentou responsabilizar as vítimas

A Polícia Civil informou que, durante o depoimento, o investigado tentou justificar o crime e atribuir parte da responsabilidade às vítimas.

Segundo a delegada, esse tipo de comportamento é recorrente em casos de feminicídio.

“Ele alegou que estava sendo ameaçado, mas não soube explicar de que forma. São justificativas superficiais para tentar explicar uma barbárie injustificável.”

Crime teria sido motivado por relacionamento extraconjugal

As investigações apontam que o suspeito mantinha um relacionamento extraconjugal com Michele Germano de Sales, que era sua vizinha.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado morava com a esposa em uma casa próxima à residência das vítimas. Ainda segundo a apuração, havia um histórico de conflitos entre os envolvidos, agravado, segundo relatos, pelo consumo excessivo de álcool e drogas.

Ataque começou após discussão

Conforme o depoimento do suspeito, o ataque teria ocorrido depois que Michele lançou um rojão no quintal da casa dele.

O homem afirmou que perdeu o controle, pegou um facão e saiu em direção às vítimas.

Segundo a investigação, a primeira a ser atacada foi Milena, filha de Michele, atingida por golpes na região do pescoço. Em seguida, ele perseguiu Michele e também a matou.

A delegada também esclareceu informações que circularam nas redes sociais sobre imagens da cena do crime, nas quais Michele aparece sem roupas. Segundo o relato do suspeito, a vítima estava enrolada em uma toalha ou pano, que caiu enquanto ela tentava fugir.

As investigações seguem em andamento para a conclusão do inquérito policial.