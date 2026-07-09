Policiais do ES concluem curso de drones e ampliam uso de tecnologia

Seis servidores da Polícia Civil do Espírito Santo concluíram uma capacitação voltada ao uso de drones em atividades de investigação, inteligência e apoio operacional. A formação teve 68 horas de duração e terminou com solenidade de formatura nessa terça-feira (7), na sede da Guarda Municipal de Vila Velha.

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O Curso de Operações com Drones foi promovido pela Guarda Municipal de Vila Velha e ocorreu entre os dias 25 de maio e 6 de julho. A programação reuniu 36 horas de aulas teóricas e 32 horas de atividades práticas.

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Pela Polícia Civil, participaram dois policiais civis da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), um Oficial Investigador de Polícia da Delegacia Regional de Barra de São Francisco, um Oficial Investigador do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Noroeste, um Oficial Investigador do setor de marketing e um delegado da Região Noroeste.

Com a conclusão do curso, os servidores estão habilitados a operar aeronaves remotamente pilotadas. O uso dos equipamentos deve fortalecer ações de inteligência, investigações, documentação pericial, monitoramento de áreas de difícil acesso e apoio a operações policiais.

As aulas teóricas aconteceram na sede da Guarda Municipal de Vila Velha e no auditório da Prefeitura de Vila Velha. Já as atividades práticas foram realizadas em diferentes pontos do município, com treinamento em cenários variados.

A formação também incluiu uma aula prática no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), campus Cariacica, sobre o Sistema de Solicitação de Acesso ao Espaço Aéreo Brasileiro por Aeronaves Não Tripuladas (SARPAS). Além disso, os alunos participaram de uma simulação operacional na Unidade Prisional da Glória, em Vila Velha.

A Polícia Civil também contribuiu com a formação por meio do delegado Rafael Corrêa, que integrou o corpo de instrutores. Ele ministrou a disciplina sobre legislação, normas e regras de voo de drone no Brasil.

A qualificação reforça o investimento da Polícia Civil no aperfeiçoamento dos servidores e no uso de tecnologias que auxiliam o trabalho de investigação e inteligência em todo o Espírito Santo.