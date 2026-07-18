Precisa tirar a nova identidade? Viana abre novas vagas em mutirão noturno
A organização disponibilizará 70 senhas em cada dia.
Moradores de Viana terão novas oportunidades para solicitar a Carteira de Identidade Nacional em horário especial. Os atendimentos acontecerão nos dias 31 de julho, 7 e 14 de agosto.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Nas três datas, o Centro Multiuso É Pra Já atenderá o público das 17h às 20h. O espaço fica no bairro Marcílio de Noronha. A organização disponibilizará 70 senhas em cada dia. A equipe fará a distribuição por ordem de chegada, após conferir a documentação exigida.
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Como solicitar?
Para ter acesso à nova identidade, o interessado precisa ter mais de 16 anos. Além disso, deve apresentar certidão original de nascimento ou casamento, CPF, comprovante de residência e uma foto 3×4.
Neste novo modelo da Carteira de Identidade Nacional também permite a inclusão opcional de outras informações.
Serviços
Local: Centro Multiuso É Pra Já
- Sexta (31)
Horário: 17h às 20h
Senhas: 70
- Sexta (7)
Horário: 17h às 20h
Senhas: 70
- Sexta (14)
Horário: 17h às 20h
Senhas: 70
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