Precisa tirar a nova identidade? Viana abre novas vagas em mutirão noturno

Moradores de Viana terão novas oportunidades para solicitar a Carteira de Identidade Nacional em horário especial. Os atendimentos acontecerão nos dias 31 de julho, 7 e 14 de agosto.

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Nas três datas, o Centro Multiuso É Pra Já atenderá o público das 17h às 20h. O espaço fica no bairro Marcílio de Noronha. A organização disponibilizará 70 senhas em cada dia. A equipe fará a distribuição por ordem de chegada, após conferir a documentação exigida.

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Como solicitar?

Para ter acesso à nova identidade, o interessado precisa ter mais de 16 anos. Além disso, deve apresentar certidão original de nascimento ou casamento, CPF, comprovante de residência e uma foto 3×4.

Neste novo modelo da Carteira de Identidade Nacional também permite a inclusão opcional de outras informações.

Serviços

Local: Centro Multiuso É Pra Já

Sexta (31)

Horário: 17h às 20h

Senhas: 70

Sexta (7)

Horário: 17h às 20h

Senhas: 70

Sexta (14)

Horário: 17h às 20h

Senhas: 70