Saúde em Movimento leva atendimentos a localidades de Itapemirim
Os serviços ocorrerão sempre das 8h às 11h.
O programa Saúde em Movimento levará atendimentos a quatro localidades de Itapemirim na próxima semana. Os serviços ocorrerão sempre das 8h às 11h.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A programação começa na segunda-feira (20), em Retiro, na localidade de Bom Será. Na quarta-feira (22), a equipe atenderá os moradores de Santo Amaro, em Fazenda Velha. Na quinta-feira (23), o programa retorna a Retiro, desta vez na localidade de Limão. Já na sexta-feira (24), os atendimentos ocorrerão na Unidade de Saúde de Safra.
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Os atendimentos
Durante a ação, a população terá acesso a atendimento médico, de enfermagem e odontológico. A equipe também fará aferição da pressão arterial e teste de glicemia. Os moradores não precisam realizar agendamento. Para receber o atendimento, basta comparecer ao local indicado dentro do horário divulgado.
Programação do Saúde em Movimento
- 20 de julho: Retiro – Bom Será
- 22 de julho: Santo Amaro – Fazenda Velha
- 23 de julho: Retiro – Limão
- 24 de julho: Safra – Unidade de Saúde
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