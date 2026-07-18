Prefeito de Nova York ameaça prender Netanyahu durante Assembleia da ONU

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, está avaliando se tentará prender o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, durante a próxima Assembleia Geral da ONU, segundo declarou em uma entrevista publicada neste sábado, 18. “Acho que o primeiro-ministro Netanyahu pertence a Haia”, disse Mamdani ao The New York Times. “É um criminoso de guerra que foi acusado pelo Tribunal Penal Internacional.”

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O esquerdista muçulmano Mamdani, que qualificou Israel como um “regime de Apartheid”, acrescentou: “Essa é uma opinião compartilhada por muitos, simplesmente pelo que suas ações têm provocado ao longo de todos esses anos”.

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Ele admitiu, contudo, que não tem certeza se possui autoridade para ordenar ao Departamento de Polícia de Nova York que detenha um líder estrangeiro, mas está debatendo o assunto com a equipe jurídica da cidade. “Seja lá o que for que a lei me permita fazer na cidade de Nova York, é isso que faremos”, afirmou.

A Assembleia Geral da ONU, uma grande reunião de líderes mundiais, será realizada em setembro na sede da organização em Nova York.

No passado, Mamdani prometeu enviar a polícia de Nova York para cumprir mandados de prisão contra líderes procurados pelo Tribunal Penal Internacional, incluindo Netanyahu e o presidente russo Vladimir Putin.

O TPI, com sede em Haia, afirmou, em 2024, que tinha motivos razoáveis para acreditar que Netanyahu era responsável por crimes de guerra e crimes contra a humanidade relacionados à ofensiva de Israel em Gaza após o ataque sem precedentes de 7 de outubro de 2023 perpetrado pelo Hamas.

Danny Danon, embaixador de Israel junto às Nações Unidas, respondeu rapidamente a Mamdani. “Em vez de se concentrar nas suas responsabilidades como prefeito e enfrentar a crescente onda de antissemitismo na cidade, ele optou por incitar a hostilidade e gerar manchetes atacando o Estado de Israel”, escreveu Danon no X.