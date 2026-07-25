Prefeitura de São José do Calçado lamenta morte de Monique e repudia violência

A Prefeitura de São José do Calçado divulgou uma nota oficial lamentando a morte de Monique. Segundo a administração municipal, o crime provocou grande comoção entre os moradores.

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Na publicação, o município manifestou solidariedade aos familiares, amigos e a todas as pessoas afetadas pela perda. A Prefeitura também desejou força e conforto aos parentes para enfrentarem o momento de dor.

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A administração municipal repudiou qualquer forma de violência, com destaque para os crimes cometidos contra mulheres.

A nota afirma que casos como esse são inaceitáveis e reforçam a necessidade de união da sociedade na defesa da vida, na proteção das mulheres e no enfrentamento à violência.

A morte de Monique foi confirmada após dias de buscas e investigação em São José do Calçado. O caso continua sob apuração das autoridades responsáveis.