Previsão do tempo Guarapari; veja como fica o clima hoje

Os moradores e turistas que pretendem aproveitar os próximos dias em Guarapari devem se preparar para mudanças nas condições do tempo. A previsão indica alternância entre períodos de sol, aumento de nebulosidade e ocorrência de chuva em alguns dias, enquanto as temperaturas seguem características do inverno no litoral capixaba.

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De acordo com o Climatempo, o domingo (12) deve registrar a maior temperatura dos próximos 15 dias, com máxima de 29°C. Já a quarta-feira (15) tem previsão de ser o dia mais frio do período, com mínima de 16°C. A umidade relativa do ar também deve variar ao longo da quinzena, com índices mais baixos na terça-feira (14) e mais elevados na quinta-feira (16).

Ainda segundo o instituto meteorológico, a maior possibilidade de chuva está concentrada entre segunda-feira (13) e terça-feira (14), quando áreas de instabilidade devem favorecer pancadas isoladas e aumento da nebulosidade. A previsão também aponta para ventos mais intensos, com rajadas que podem atingir até 48 km/h durante esse intervalo.

Após esse período de instabilidade, a tendência é de predomínio de tempo firme, com sol entre nuvens e temperaturas amenas. O cenário deve favorecer atividades ao ar livre e o turismo na cidade, especialmente durante as férias de julho, quando Guarapari recebe visitantes de diversas regiões do Espírito Santo e de outros estados.