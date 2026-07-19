Previsão: umidade marítima provoca chuva em regiões do Espírito Santo

A umidade que vem do mar avança sobre o Espírito Santo neste domingo. O fenômeno provoca chuva rápida em alguns momentos do dia no litoral e na metade norte capixaba. Nas demais áreas da Região Sul, o sol aparece entre nuvens. A previsão não indica chuva nesses locais.

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As regiões

A Grande Vitória pode registrar chuva fraca e rápida em alguns períodos do domingo. As temperaturas variam entre 17 °C e 29 °C. Em Vitória, os termômetros também devem marcar mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.

O litoral da Região Sul tem possibilidade de chuva rápida. Nas demais áreas, o tempo permanece sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 17 °C e 29 °C. Já nas áreas altas, a mínima prevista é de 14 °C, enquanto a máxima chega aos 25 °C.

A Região Serrana terá sol entre nuvens durante o domingo. Não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 17 °C e 27 °C. Nas áreas altas, as temperaturas ficam entre 15 °C e 25 °C.

A Região Norte pode registrar chuva rápida em alguns momentos do dia. A temperatura mínima prevista é de 17 °C, e a máxima pode alcançar 28 °C.

A previsão também indica chuva rápida em alguns períodos na Região Noroeste. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 18 °C e 28 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros ficam entre 17 °C e 26 °C.

A Região Nordeste terá chuva rápida em alguns momentos do domingo. As temperaturas devem variar entre 17 °C e 27 °C.