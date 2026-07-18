São Joaquim recebe novos investimentos para ampliar abastecimento de água

A comunidade de São Joaquim está prestes a receber importantes melhorias na infraestrutura de saneamento. A BRK iniciará uma nova etapa de investimentos na região, com obras e intervenções que irão ampliar a capacidade operacional do sistema de abastecimento de água e fortalecer a infraestrutura necessária para acompanhar o crescimento da localidade.

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As iniciativas fazem parte do compromisso da concessionária com a expansão e modernização dos serviços de saneamento, contribuindo para a qualidade de vida da população e para o desenvolvimento sustentável da região.

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Os investimentos contemplam melhorias estruturais que proporcionarão mais eficiência operacional, maior confiabilidade dos sistemas e melhores condições para o atendimento das demandas atuais e futuras.

Além dos benefícios diretos relacionados aos serviços de saneamento, as obras representam um importante investimento para o desenvolvimento da localidade. A ampliação da infraestrutura contribui para a saúde pública, a preservação ambiental, a valorização da região e atração de novos investimentos, criando condições mais favoráveis para a geração de emprego, renda e qualidade de vida.

Comunidade de São Joaquim é convidada para conhecer projeto de obras da BRK

Como parte de seu compromisso com a transparência e o diálogo com a comunidade, a BRK promoverá, amanhã, quinta-feira, 16 de julho, às 19h, uma reunião comunitária para apresentar o projeto de ampliação do sistema de abastecimento de água e as obras que serão realizadas na região.

O encontro será destinado a moradores, empresários e demais representantes da comunidade beneficiada pelos investimentos.

Durante a reunião, as equipes técnicas da concessionária apresentarão os detalhes das intervenções previstas, os benefícios esperados, o cronograma de execução das obras e estarão à disposição para esclarecer dúvidas e ouvir as contribuições dos participantes.

A iniciativa tem como objetivo aproximar a população do projeto, garantindo acesso às informações sobre as melhorias que serão implantadas e reforçando o compromisso da BRK com o diálogo e a participação da comunidade no desenvolvimento das ações de saneamento.

De acordo com o gerente de operações da BRK, os investimentos reforçam o trabalho contínuo da concessionária para garantir serviços cada vez mais eficientes e sustentáveis. “Investir em infraestrutura de saneamento é investir na qualidade de vida das pessoas e no desenvolvimento das comunidades.

Essas melhorias fortalecem os sistemas existentes, ampliam a capacidade de atendimento e criam condições para acompanhar o crescimento residencial e industrial da região, sempre com foco na segurança operacional e na excelência dos serviços prestados”, destaca André Borges.

Durante a execução das intervenções, equipes especializadas atuarão para assegurar o cumprimento dos cronogramas e minimizar impactos temporários à rotina da comunidade. A concessionária também manterá seus canais de atendimento disponíveis para esclarecer dúvidas e fornecer informações sobre o andamento das obras.

Com os novos investimentos, São Joaquim avança em direção a uma infraestrutura mais moderna e preparada para atender às necessidades da população e do setor produtivo, consolidando os benefícios que o saneamento proporciona para a saúde, o meio ambiente, a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico da região.