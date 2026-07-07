PRF apreende mais de 7 kg de drogas na BR 101 em Mimoso do Sul

Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) terminou com a apreensão de uma carabina de fabricação artesanal, mais de 7 kg de drogas e a prisão de quatro pessoas na noite de segunda-feira (6), na BR-101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo.

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A abordagem aconteceu no km 452 da rodovia e foi realizada por equipes do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da Delegacia da PRF em Guarapari.

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Durante a fiscalização, os policiais identificaram informações contraditórias apresentadas pelos ocupantes do veículo e realizaram uma busca detalhada. No porta-malas, foi encontrada uma mala com uma carabina artesanal calibre 9 mm, carregador e 10 munições.

No mesmo local, os agentes localizaram aproximadamente 5 kg de maconha e 1,060 kg de cocaína. Dentro do veículo, uma mochila continha outro tablete de cocaína, totalizando cerca de 2,160 kg da droga.

Segundo a PRF, dois passageiros assumiram a propriedade dos entorpecentes. Um deles também declarou ser o responsável pela arma e afirmou que os materiais teriam sido adquiridos no Rio de Janeiro.

Uma das passageiras informou que morava há alguns meses em uma comunidade do Rio de Janeiro e que receberia pagamento para transportar parte da droga até o Espírito Santo.

Ainda conforme a PRF, um dos envolvidos afirmou integrar uma organização criminosa e atuar como liderança do tráfico em um bairro de Guarapari. As informações serão investigadas pelas autoridades responsáveis.

Além da arma e das drogas, foram apreendidos R$ 3.027 em dinheiro, quatro celulares, três cordões dourados e um relógio.

Os quatro suspeitos foram presos em flagrante pelos crimes, em tese, de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Eles foram encaminhados para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.