PRF encontra drogas escondidas dentro de capacete em Itapemirim

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 82 porções de drogas escondidas em um compartimento oculto dentro de um capacete, na tarde desta sexta-feira (31), em Itapemirim.

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A abordagem aconteceu na Unidade Operacional da Safra, localizada no km 414 da BR-101.

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Durante a fiscalização, uma equipe do Núcleo de Operações Especiais da PRF encontrou 60 pinos de cocaína, 16 pedras de crack e seis buchas de maconha no interior do capacete.

Os policiais detiveram o suspeito e apreenderam todo o material.

Em seguida, a equipe encaminhou o homem e as drogas à Delegacia da Polícia Civil, responsável pelos procedimentos cabíveis. A ocorrência permanecia em andamento até a divulgação das informações.