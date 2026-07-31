PRF encontra drogas escondidas dentro de capacete em Itapemirim
Policiais encontraram cocaína, crack e maconha em um compartimento oculto durante fiscalização na Safra, em Itapemirim.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 82 porções de drogas escondidas em um compartimento oculto dentro de um capacete, na tarde desta sexta-feira (31), em Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A abordagem aconteceu na Unidade Operacional da Safra, localizada no km 414 da BR-101.
Leia mais: Homem é preso por descumprir medida protetiva em Cachoeiro
Durante a fiscalização, uma equipe do Núcleo de Operações Especiais da PRF encontrou 60 pinos de cocaína, 16 pedras de crack e seis buchas de maconha no interior do capacete.
Os policiais detiveram o suspeito e apreenderam todo o material.
Em seguida, a equipe encaminhou o homem e as drogas à Delegacia da Polícia Civil, responsável pelos procedimentos cabíveis. A ocorrência permanecia em andamento até a divulgação das informações.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726