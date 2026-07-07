Projeto Música para Todos oferece vagas para cursos gratuitos em dez cidades do ES

O projeto Música para todos abriu processo seletivo para o preenchimento de 342 vagas remanescentes em cursos gratuitos de extensão. As oportunidades são destinadas a moradores de dez municípios capixabas, com início das aulas previsto para o dia 25 de julho.

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As inscrições estarão abertas entre 9 e 12 de julho, exclusivamente por formulário eletrônico e sem cobrança de taxa. Os candidatos poderão optar por apenas um curso e a seleção será realizada por ordem de inscrição.

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Os cursos ofertados são: Desenvolvendo a Musicalidade por Meio da Percussão, Introdução ao Mundo das Teclas, Introdução ao Ukulele, Iniciação ao Violão, Leitura Musical ao Piano e Teoria Musical, todos com carga horária de 120 horas.

A formação será realizada na modalidade semipresencial. As atividades teóricas ocorrerão de forma assíncrona, por meio da Plataforma Colibri, enquanto os encontros presenciais serão desenvolvidos nos polos participantes, em datas definidas pela coordenação local.

Podem participar pessoas com 13 anos ou mais, residentes no município do polo escolhido ou em municípios vizinhos. Ao final do curso, os participantes aprovados receberão certificado de extensão emitido pela Fames.

Distribuição das vagas

As 342 vagas estão distribuídas da seguinte forma:

Santa Teresa – 53 vagas

Mantenópolis – 49 vagas

Montanha – 47 vagas

Domingos Martins – 45 vagas

Ecoporanga – 36 vagas

Colatina – 31 vagas

Conceição da Barra – 26 vagas

Cariacica – 24 vagas

Piúma – 16 vagas

Vila Velha – 15 vagas

Seleção

O processo seletivo adotará como critério a ordem de inscrição. Em caso de empate na data e horário do registro, terão prioridade candidatos de maior idade e, na sequência, aqueles residentes no município do polo escolhido.

O resultado será divulgado no dia 14 de julho. As matrículas dos classificados ocorrerão nos dias 15 e 16 de julho, presencialmente no polo escolhido ou por meio de formulário eletrônico. Caso haja vagas remanescentes, será publicada convocação de suplentes em 20 de julho.

O projeto “Música para Todos” é uma parceria entre a Fames, a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), a Superintendência de Educação a Distância da Universidade Federal do Espírito Santo (Sead/Ufes) e a Universidade Aberta Capixaba (UnAC), do programa UniversidadES, do Governo do Estado.

Serviço:

Processo seletivo: Vagas remanescentes do projeto Música para Todos – UnAC/Fames