Prouni oferece mais de 470 mil bolsas e divulga primeira chamada

O resultado da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) do segundo semestre de 2026 já está disponível. A divulgação ocorreu na última semana. Os candidatos podem consultar a lista de pré-selecionados diretamente no site do programa. As informações são da Agência Brasil.

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Nesta edição, o Prouni oferece 471.304 bolsas em instituições privadas de ensino superior de todo o Brasil. Desse total, 219.725 bolsas são integrais. Outras 251.579 são parciais e cobrem 50% do valor da mensalidade.

Pré-selecionados devem comprovar informações

Os estudantes selecionados na primeira chamada precisam comprovar os dados informados durante a inscrição. O prazo começou em 15 de julho e termina no dia 24 do mesmo mês.

A instituição de ensino exige essa etapa para confirmar a concessão da bolsa. Por isso, o candidato deve acompanhar as orientações e apresentar a documentação necessária dentro do período estabelecido.

Segunda chamada será divulgada em agosto

O Prouni divulgará o resultado da segunda chamada no dia 5 de agosto. Os estudantes pré-selecionados nessa etapa poderão comprovar as informações entre os dias 5 e 14 de agosto. Quem não conseguir uma vaga nas chamadas regulares ainda poderá participar da lista de espera.

O período para manifestar interesse será nos dias 26 e 27 de agosto. O resultado da lista será publicado em 1º de setembro.

Prouni 2026

A seleção recebeu inscrições de estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 ou 2025. Para concorrer, o candidato precisava alcançar média mínima de 450 pontos nas cinco provas. Também era necessário obter nota acima de zero na redação.

Quando o estudante participou das duas edições, o programa considerou a prova em que ele obteve a maior média.

Como funcionam as bolsas do Prouni

O Prouni concede bolsas para brasileiros que ainda não possuem diploma de nível superior. Os benefícios permitem o ingresso em cursos de graduação e cursos sequenciais de formação específica oferecidos por instituições particulares. A bolsa integral cobre todo o valor da mensalidade. Já a bolsa parcial paga metade do custo do curso.

Confira o cronograma do Prouni 2026/2