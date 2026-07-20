PSD muda de rota e pode lançar chapa majoritária própria com Paulo Hartung para o Governo do Estado

Um encontro realizado nesta segunda-feira (20), em Vitória, pode mudar os rumos das eleições no Espírito Santo.

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O PSD, que até então havia declarado apoio ao ex-prefeito de Vitória e pré-candidato ao Governo do Estado Lorenzo Pazolini (Republicanos), mudou a rota e anunciou a possibilidade de lançar uma candidatura própria para disputar o comando do Palácio Anchieta.

No encontro, realizado na sede do partido, a sigla também definiu que, a partir de agora, está aberto para dialogar com todos os outros partidos. A decisão teve o aval do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.

A reunião contou com a participação do presidente estadual da sigla, Renzo Vasconcelos, o ex-governador Paulo Hartung, Lívia Vasconcelos e Aridelmo Teixeira.

Apesar de não ter participado do encontro, o deputado estado e pré-candidato ao Senado Sergio Menegueli (PSD), já havia externado o desejo de que o ex-governador Paulo Hartung voltasse ao jogo político e encabeçasse a chapa majoritária como pré-candidato ao Poder Executivo estadual.