Resultado da Lotofácil: única aposta do Sul do Espírito Santo acerta dezenas e leva prêmio
O sorteio do concurso 3732 aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e sorteou as seguintes dezenas. Confira abaixo
Uma aposta registrada em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi a única da região a acertar 14 dezenas no concurso 3732 da Lotofácil, sorteado na noite de sexta-feira (10), em São Paulo. O bilhete premiado garantiu R$ 2.374,28 ao apostador e chamou a atenção por ser o único jogo da região sul capixaba a atingir essa faixa de premiação.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O jogo foi registrado na Caneco de Ouro Loterias, em Itapemirim, na modalidade bolão, com quatro cotas. O prêmio será dividido entre os participantes do grupo.
Aposta premiada foi registrada em Itapemirim
O sorteio do concurso 3732 aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e sorteou as seguintes dezenas:
02 – 03 – 07 – 08 – 11 – 13 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25
A aposta vencedora do Sul do Espírito Santo teve 14 acertos, garantindo um prêmio de R$ 2.374,28.
Detalhes da aposta
- Cidade: Itapemirim (ES)
- Lotérica: Caneco de Ouro Loterias
- Tipo de aposta: Bolão
- Número de cotas: 4
- Faixa de premiação: 14 acertos
- Valor do prêmio: R$ 2.374,28
O resultado destaca Itapemirim como a única cidade do Sul do Espírito Santo com uma aposta premiada na faixa de 14 acertos neste concurso.
Próximo sorteio pode pagar R$ 2 milhões
Quem não ganhou nesta edição já pode tentar a sorte no próximo concurso da Lotofácil. O sorteio será realizado neste sábado (11) e a estimativa de prêmio para quem acertar as 15 dezenas é de R$ 2 milhões.
As apostas podem ser registradas até o horário limite estabelecido pelas casas lotéricas credenciadas e também pelos canais oficiais das Loterias Caixa.
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