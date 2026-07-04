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Resultado da Mega-Sena de hoje; veja quem faturou os mais de R$ 30 milhões

O prêmio estimado para quem acertar as seis dezenas é de R$ 33 milhões

Mega-Sena 15 milhões
Foto: Reprodução | Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal sorteia neste sábado (4), o concurso 3027 da Mega-Sena no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado para quem acertar as seis dezenas era de R$ 33 milhões, valor acumulado após nenhum apostador conquistar a faixa principal no concurso anterior.

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O sorteio ocorre às 21h, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa. Após a realização do concurso, a instituição divulga as dezenas sorteadas, o rateio dos prêmios e a quantidade de apostas vencedoras na sena, na quina e na quadra.

Os apostadores podem conferir o resultado oficial do concurso 3027 diretamente no portal das Loterias Caixa ou assistir à transmissão do sorteio no canal oficial da Caixa no YouTube. Os dois canais também disponibilizam informações sobre a premiação, o número de ganhadores e as orientações para o resgate dos prêmios.

A Caixa recomenda que os jogadores consultem apenas os canais oficiais para confirmar os números sorteados e verificar se a aposta foi premiada. As informações também ficam disponíveis nas casas lotéricas credenciadas em todo o país.

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Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

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