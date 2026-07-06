Rompimento de adutora interrompe abastecimento de água em bairros de Alegre; veja as áreas afetadas
De acordo com o comunicado divulgado pela autarquia, equipes técnicas foram mobilizadas e já trabalham no reparo da tubulação
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Alegre informou, nesta segunda-feira (6), que o abastecimento de água foi temporariamente interrompido em diversos bairros do município após o rompimento de uma adutora na subida do Morro da Cruzinha.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o comunicado divulgado pela autarquia, equipes técnicas foram mobilizadas e já trabalham no reparo da tubulação para restabelecer o fornecimento de água o mais rápido possível.
A interrupção afeta moradores das seguintes localidades:
- Bairro Popular;
- Rua 13;
- Linha Amarela;
- Clério Moulin;
- Guararema;
- Boa Fé;
- Prainha;
- Campo de Aviação.
Enquanto o serviço não é normalizado, o SAAE orienta a população a utilizar a água armazenada de forma consciente, evitando desperdícios, para garantir o abastecimento das necessidades essenciais.
Até o momento, a autarquia não informou um prazo para a conclusão dos reparos e a retomada do fornecimento de água. O SAAE informou que novas atualizações poderão ser divulgadas conforme o andamento dos trabalhos.
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