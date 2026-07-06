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Rompimento de adutora interrompe abastecimento de água em bairros de Alegre; veja as áreas afetadas

De acordo com o comunicado divulgado pela autarquia, equipes técnicas foram mobilizadas e já trabalham no reparo da tubulação

Foto: reprodução / rede social

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Alegre informou, nesta segunda-feira (6), que o abastecimento de água foi temporariamente interrompido em diversos bairros do município após o rompimento de uma adutora na subida do Morro da Cruzinha.

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De acordo com o comunicado divulgado pela autarquia, equipes técnicas foram mobilizadas e já trabalham no reparo da tubulação para restabelecer o fornecimento de água o mais rápido possível.

A interrupção afeta moradores das seguintes localidades:

  • Bairro Popular;
  • Rua 13;
  • Linha Amarela;
  • Clério Moulin;
  • Guararema;
  • Boa Fé;
  • Prainha;
  • Campo de Aviação.

Enquanto o serviço não é normalizado, o SAAE orienta a população a utilizar a água armazenada de forma consciente, evitando desperdícios, para garantir o abastecimento das necessidades essenciais.

Até o momento, a autarquia não informou um prazo para a conclusão dos reparos e a retomada do fornecimento de água. O SAAE informou que novas atualizações poderão ser divulgadas conforme o andamento dos trabalhos.

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Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

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