Rompimento de adutora interrompe abastecimento de água em bairros de Alegre; veja as áreas afetadas

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Alegre informou, nesta segunda-feira (6), que o abastecimento de água foi temporariamente interrompido em diversos bairros do município após o rompimento de uma adutora na subida do Morro da Cruzinha.

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De acordo com o comunicado divulgado pela autarquia, equipes técnicas foram mobilizadas e já trabalham no reparo da tubulação para restabelecer o fornecimento de água o mais rápido possível.

A interrupção afeta moradores das seguintes localidades:

Bairro Popular;

Rua 13;

Linha Amarela;

Clério Moulin;

Guararema;

Boa Fé;

Prainha;

Campo de Aviação.

Enquanto o serviço não é normalizado, o SAAE orienta a população a utilizar a água armazenada de forma consciente, evitando desperdícios, para garantir o abastecimento das necessidades essenciais.

Até o momento, a autarquia não informou um prazo para a conclusão dos reparos e a retomada do fornecimento de água. O SAAE informou que novas atualizações poderão ser divulgadas conforme o andamento dos trabalhos.