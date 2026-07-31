Sine Cachoeiro tem mais de 160 vagas de emprego nesta sexta
O expediente acontece das 8h às 17h.
Nesta sexta (31), o Sine de Cachoeiro tem 161 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades são para diferentes setores da economia local.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As vagas de emprego contemplam profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo. Além disso, o serviço inclui oportunidades para candidatos com ou sem experiência. O Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.
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Como participar
Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade. O atendimento ocorre na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro, dentro do horário regular de funcionamento.
O expediente acontece das 8h às 17h. Durante esse período, os candidatos precisam apresentar documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho.
O Sine orienta que os interessados procurem o serviço o quanto antes. As vagas passam por atualização diária e, portanto, podem ser preenchidas rapidamente conforme a demanda das empresas.
Confira as vagas
ACABADOR (ESTUCADOR DE BEGE BAHIA E TRAVERTINO) — 1 vaga
AÇOUGUEIRO (DISPONIBILIZAR MOTO) — 1 vaga
AÇOUGUEIRO — 1 vaga
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO — 2 vagas
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA — 1 vaga
ALINHADOR DE AUTOMÓVEIS — 1 vaga
APLICADOR DE RESINAS (RESINADOR) — 1 vaga
ATENDENTE DE AGÊNCIA – VENDAS — 2 vagas
ATENDENTE BALCONISTA — 5 vagas
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (EXCLUSIVO PARA PCD) — 1 vaga
AUXILIAR DE FATURAMENTO – SETOR ADMINISTRATIVO — 1 vaga
AUXILIAR ADMINISTRATIVO — 1 vaga
AUXILIAR DE COZINHA — 8 vagas
AUXILIAR DE COZINHA (HORÁRIO NOTURNO) — 15 vagas
AUXILIAR DE COZINHA (BAIRRO FRADE) — 1 vaga
AUXILIAR DE COZINHA (ATÍLIO VIVACQUA) — 1 vaga
AUXILIAR DE ESTOQUE — 2 vagas
AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO — 1 vaga
AUXILIAR DE LIMPEZA (ITINERANTE) — 1 vaga
AUXILIAR DE LIMPEZA — 1 vaga
AUXILIAR DE LIMPEZA — 3 vagas
AUXILIAR DE LIMPEZA — 1 vaga
AUXILIAR DE LIMPEZA (VAGA TEMPORÁRIA) — 1 vaga
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (AJUDANTE GERAL) — 1 vaga
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO — 30 vagas
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL – ELETRICISTA — 1 vaga
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA — 1 vaga
CARPINTEIRO — 3 vagas
CHURRASQUEIRO — 2 vagas
CLASSIFICADOR DE MINÉRIOS (CHAPAS) — 1 vaga
COBRADOR INTERNO (OPERADOR DE COBRANÇA) — 3 vagas
COZINHEIRO — 4 vagas
COZINHEIRO (HORÁRIO NOTURNO) — 6 vagas
EMPREGADO FAXINEIRO — 1 vaga
EMPREGADA DOMÉSTICA — 1 vaga
ESTAMPADOR DE PLACAS VEICULARES — 1 vaga
INSTALADOR REPARADOR DE LINHAS TELEFONE — 10 vagas
LUBRIFICADOR DE MÁQUINAS (CNH OPCIONAL) — 1 vaga
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS — 1 vaga
MOTOBOY (MOTORISTA ENTREGADOR) — 1 vaga
MOTORISTA CNH C — 2 vagas
MOTORISTA CNH D — 1 vaga
OPERADOR DE CAIXA — 1 vaga
OPERADOR DE CAIXA — 5 vagas
OPERADOR DE CAIXA — 1 vaga
OPERADOR DE PONTE ROLANTE — 1 vaga
OPERADOR DE PRODUÇÃO — 2 vagas
POLIDOR DE PEDRAS — 1 vaga
POLIDOR DE PEDRAS — 1 vaga
RESINADOR DE PEDRAS — 1 vaga
PORTEIRO (PRESIDENTE KENNEDY) — 4 vagas
RECEPCIONISTA / ATENDENTE — 4 vagas
RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA — 1 vaga
REPOSITOR DE MERCADORIAS PERECÍVEIS — 2 vagas
REPOSITOR DE MERCADORIAS — 4 vagas
REPOSITOR DE MERCADORIAS — 1 vaga
TÉCNICO INSTALADOR DE FIBRAS ÓPTICAS — 1 vaga
VENDEDOR DE MÁRMORE E GRANITO (COM EXPERIÊNCIA) — 1 vaga
VENDEDOR INTERNO — 2 vagas
VENDEDOR INTERNO — 4 vagas
VENDEDOR INTERNO — 1 vaga
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