Oportunidades

Sine Cachoeiro tem mais de 160 vagas de emprego nesta sexta

O expediente acontece das 8h às 17h.

Vagas no Sine Cachoeiro
Foto: Freepik

Nesta sexta (31), o Sine de Cachoeiro tem 161 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades são para diferentes setores da economia local.

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As vagas de emprego contemplam profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo. Além disso, o serviço inclui oportunidades para candidatos com ou sem experiência. O Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.

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Como participar

Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade. O atendimento ocorre na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro, dentro do horário regular de funcionamento.

O expediente acontece das 8h às 17h. Durante esse período, os candidatos precisam apresentar documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho.

O Sine orienta que os interessados procurem o serviço o quanto antes. As vagas passam por atualização diária e, portanto, podem ser preenchidas rapidamente conforme a demanda das empresas.

Confira as vagas

ACABADOR (ESTUCADOR DE BEGE BAHIA E TRAVERTINO) — 1 vaga

AÇOUGUEIRO (DISPONIBILIZAR MOTO) — 1 vaga

AÇOUGUEIRO — 1 vaga

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO — 2 vagas

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA — 1 vaga

ALINHADOR DE AUTOMÓVEIS — 1 vaga

APLICADOR DE RESINAS (RESINADOR) — 1 vaga

ATENDENTE DE AGÊNCIA – VENDAS — 2 vagas

ATENDENTE BALCONISTA — 5 vagas

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (EXCLUSIVO PARA PCD) — 1 vaga

AUXILIAR DE FATURAMENTO – SETOR ADMINISTRATIVO — 1 vaga

AUXILIAR ADMINISTRATIVO — 1 vaga

AUXILIAR DE COZINHA — 8 vagas

AUXILIAR DE COZINHA (HORÁRIO NOTURNO) — 15 vagas

AUXILIAR DE COZINHA (BAIRRO FRADE) — 1 vaga

AUXILIAR DE COZINHA (ATÍLIO VIVACQUA) — 1 vaga

AUXILIAR DE ESTOQUE — 2 vagas

AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO — 1 vaga

AUXILIAR DE LIMPEZA (ITINERANTE) — 1 vaga

AUXILIAR DE LIMPEZA — 1 vaga

AUXILIAR DE LIMPEZA — 3 vagas

AUXILIAR DE LIMPEZA — 1 vaga

AUXILIAR DE LIMPEZA (VAGA TEMPORÁRIA) — 1 vaga

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (AJUDANTE GERAL) — 1 vaga

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO — 30 vagas

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL – ELETRICISTA — 1 vaga

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA — 1 vaga

CARPINTEIRO — 3 vagas

CHURRASQUEIRO — 2 vagas

CLASSIFICADOR DE MINÉRIOS (CHAPAS) — 1 vaga

COBRADOR INTERNO (OPERADOR DE COBRANÇA) — 3 vagas

COZINHEIRO — 4 vagas

COZINHEIRO (HORÁRIO NOTURNO) — 6 vagas

EMPREGADO FAXINEIRO — 1 vaga

EMPREGADA DOMÉSTICA — 1 vaga

ESTAMPADOR DE PLACAS VEICULARES — 1 vaga

INSTALADOR REPARADOR DE LINHAS TELEFONE — 10 vagas

LUBRIFICADOR DE MÁQUINAS (CNH OPCIONAL) — 1 vaga

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS — 1 vaga

MOTOBOY (MOTORISTA ENTREGADOR) — 1 vaga

MOTORISTA CNH C — 2 vagas

MOTORISTA CNH D — 1 vaga

OPERADOR DE CAIXA — 1 vaga

OPERADOR DE CAIXA — 5 vagas

OPERADOR DE CAIXA — 1 vaga

OPERADOR DE PONTE ROLANTE — 1 vaga

OPERADOR DE PRODUÇÃO — 2 vagas

POLIDOR DE PEDRAS — 1 vaga

POLIDOR DE PEDRAS — 1 vaga

RESINADOR DE PEDRAS — 1 vaga

PORTEIRO (PRESIDENTE KENNEDY) — 4 vagas

RECEPCIONISTA / ATENDENTE — 4 vagas

RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA — 1 vaga

REPOSITOR DE MERCADORIAS PERECÍVEIS — 2 vagas

REPOSITOR DE MERCADORIAS — 4 vagas

REPOSITOR DE MERCADORIAS — 1 vaga

TÉCNICO INSTALADOR DE FIBRAS ÓPTICAS — 1 vaga

VENDEDOR DE MÁRMORE E GRANITO (COM EXPERIÊNCIA) — 1 vaga

VENDEDOR INTERNO — 2 vagas

VENDEDOR INTERNO — 4 vagas

VENDEDOR INTERNO — 1 vaga

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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