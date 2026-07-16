Unimed Vitória abre 25 vagas exclusivas para pessoas com deficiência

A Unimed Vitória está com 25 vagas abertas direcionadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD). As oportunidades são para atuar nas unidades da cooperativa situadas na Grande Vitória. Entre os cargos disponíveis, estão: Assistente de Atendimento ao Cliente, Assistente de Relacionamento com o Prestador, Assistente Administrativo, Técnico de Enfermagem, Almoxarife, Assistente de Farmácia, Nutricionista, Assistente de Laboratório e Técnico de TI (Tecnologia da Informação).

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Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] com o assunto “Inscrição para vaga PcD” até o dia 31 de julho. Para participar do processo seletivo, é necessário que o candidato tenha a formação correspondente ao cargo desejado: ensino médio para as vagas administrativas e de atendimento; e curso técnico com registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren-ES) para o cargo de Técnico de Enfermagem.

Além das vagas anunciadas, a Unimed Vitória também está recebendo currículos de pessoas com deficiência para o seu Banco de Talentos. Profissionais que tenham formação em outras áreas podem encaminhar o documento para o e-mail acima.

Serviço

Vagas abertas para pessoas com deficiência na Unimed Vitória