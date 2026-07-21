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Sine de Anchieta abre 32 vagas de emprego nesta terça-feira

Oportunidades contemplam oito funções, com destaque para os cargos de sinaleiro e montador de andaime, que somam 20 vagas

Foto: Divulgação

O Sine de Anchieta divulgou 32 vagas de emprego nesta terça-feira, 21 de julho. As oportunidades estão distribuídas entre oito funções e possuem diferentes requisitos de experiência, escolaridade e qualificação profissional.

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Os cargos com o maior número de oportunidades são os de sinaleiro e montador de andaime. Cada função oferece dez vagas.

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Para sinaleiro, o candidato precisa ter ensino fundamental completo. A empresa também exige disponibilidade para viagens e para dormir no local de trabalho.

Já as vagas para montador de andaime exigem experiência comprovada em carteira de trabalho e ensino médio completo.

O painel também apresenta quatro oportunidades para operador de mini pá carregadeira. Os interessados precisam comprovar experiência em carteira e possuir curso relacionado à área de atuação.

Para atendente de vendas, estão disponíveis três vagas. A função exige ensino médio completo, experiência profissional comprovada e disponibilidade para realizar viagens.

O Sine ainda oferece duas vagas para motorista de caminhão betoneira. Os candidatos devem ter ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação na categoria D e experiência registrada em carteira.

Também há uma oportunidade para alinhador de autos, uma para serralheiro de alumínio e uma para operador de empilhadeira.

A vaga de alinhador de autos é destinada ao trabalho em Guarapari. O candidato precisa ter ensino fundamental completo e experiência comprovada.

Para serralheiro de alumínio, não há exigência de escolaridade. No entanto, o profissional deve possuir experiência na função e habilitação na categoria B.

A oportunidade para operador de empilhadeira exige experiência em carteira, habilitação B ou superior e curso de operador de empilhadeira.

O Sine alerta que as vagas disponíveis podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Vagas disponíveis

  • Alinhador de autos: 1 vaga;
  • Serralheiro de alumínio: 1 vaga;
  • Operador de empilhadeira: 1 vaga;
  • Atendente de vendas: 3 vagas;
  • Motorista de caminhão betoneira: 2 vagas;
  • Sinaleiro: 10 vagas;
  • Operador de mini pá carregadeira: 4 vagas;
  • Montador de andaime: 10 vagas.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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