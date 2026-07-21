Sine de Anchieta abre 32 vagas de emprego nesta terça-feira
Oportunidades contemplam oito funções, com destaque para os cargos de sinaleiro e montador de andaime, que somam 20 vagas
O Sine de Anchieta divulgou 32 vagas de emprego nesta terça-feira, 21 de julho. As oportunidades estão distribuídas entre oito funções e possuem diferentes requisitos de experiência, escolaridade e qualificação profissional.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Os cargos com o maior número de oportunidades são os de sinaleiro e montador de andaime. Cada função oferece dez vagas.
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Para sinaleiro, o candidato precisa ter ensino fundamental completo. A empresa também exige disponibilidade para viagens e para dormir no local de trabalho.
Já as vagas para montador de andaime exigem experiência comprovada em carteira de trabalho e ensino médio completo.
O painel também apresenta quatro oportunidades para operador de mini pá carregadeira. Os interessados precisam comprovar experiência em carteira e possuir curso relacionado à área de atuação.
Para atendente de vendas, estão disponíveis três vagas. A função exige ensino médio completo, experiência profissional comprovada e disponibilidade para realizar viagens.
O Sine ainda oferece duas vagas para motorista de caminhão betoneira. Os candidatos devem ter ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação na categoria D e experiência registrada em carteira.
Também há uma oportunidade para alinhador de autos, uma para serralheiro de alumínio e uma para operador de empilhadeira.
A vaga de alinhador de autos é destinada ao trabalho em Guarapari. O candidato precisa ter ensino fundamental completo e experiência comprovada.
Para serralheiro de alumínio, não há exigência de escolaridade. No entanto, o profissional deve possuir experiência na função e habilitação na categoria B.
A oportunidade para operador de empilhadeira exige experiência em carteira, habilitação B ou superior e curso de operador de empilhadeira.
O Sine alerta que as vagas disponíveis podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Vagas disponíveis
- Alinhador de autos: 1 vaga;
- Serralheiro de alumínio: 1 vaga;
- Operador de empilhadeira: 1 vaga;
- Atendente de vendas: 3 vagas;
- Motorista de caminhão betoneira: 2 vagas;
- Sinaleiro: 10 vagas;
- Operador de mini pá carregadeira: 4 vagas;
- Montador de andaime: 10 vagas.
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